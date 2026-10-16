Gia Lai: Nghĩa tình trong công tác đối ngoại, vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào

Sự tận tâm, trách nhiệm và những nghĩa cử nhân văn ấy không chỉ giúp gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt mà còn thể hiện chiều sâu của tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tối 12-10, em Sengthavideth Karnchana (SN 2006, lưu học sinh tỉnh Champasak, đang học tập tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai theo chương trình hợp tác giữa hai địa phương) không may tử vong trong một vụ án nghiêm trọng.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã khẩn trương phối hợp, hỗ trợ gia đình đưa em Sengthavideth Karnchana trở về quê hương. Ảnh nguồn MXH

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cùng với việc khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm công tác đối ngoại, bảo hộ lãnh sự và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Với vai trò đầu mối, Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, các cơ quan chức năng và nhà trường, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, báo cáo Bộ Ngoại giao, tháo gỡ những khó khăn về thủ tục pháp lý, lãnh sự. Sở đã cử lãnh đạo và chuyên viên thông thạo tiếng Lào trực tiếp có mặt để nắm bắt tình hình, phối hợp giải quyết vụ việc; đồng thời quan tâm hỗ trợ điều kiện lưu trú, sinh hoạt, chia sẻ mất mát với thân nhân lưu học sinh.

Bằng sự phối hợp trách nhiệm và tinh thần nhân ái, các thủ tục cần thiết được hoàn tất nhanh chóng. Chiều 14-10, thi thể em được bàn giao cho gia đình và đại diện Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Sở Ngoại vụ tiếp tục kết nối các đơn vị liên quan, hỗ trợ phương tiện, thủ tục qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Đến 22 giờ cùng ngày, em đã được đưa về quê nhà Champasak theo nguyện vọng của gia đình.

Qua trao đổi liên lạc được biết, sáng 17-10, gia đình sẽ tiến hành các thủ tục an táng cho em Sengthavideth Karnchana theo phong tục địa phương.

Liên quan đến vụ án, ngày 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Minh Phúc về tội “Giết người” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đằng sau những thủ tục được giải quyết kịp thời là tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tình người trong hoạt động đối ngoại. Trong hoàn cảnh đau thương, sự sẻ chia chân thành chính là biểu hiện sinh động của ngoại giao nhân văn, nơi tình hữu nghị không chỉ được khẳng định bằng những cam kết hợp tác mà còn được vun đắp từ những hành động thiết thực.