Gia Lai: Nghĩa cử cao đẹp của già làng vùng biên góp phần đưa 20 liệt sĩ trở về đất mẹ

Từ thông tin do già làng Siu Pích (70 tuổi, trú tại làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) cung cấp, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K52) đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom và lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức khảo sát, tìm kiếm. Qua đó, lực lượng chức năng đã quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rẫy điều của gia đình ông Pích và các nương rẫy lân cận.

Hiện toàn bộ hài cốt đã được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom để bảo quản, thờ cúng và dâng hương trang nghiêm. Chứng kiến những hài cốt liệt sĩ từng nằm lại dưới rẫy điều của gia đình suốt hàng chục năm được tìm thấy, quy tập, ông Pích không giấu được xúc động. Ông Pích cho biết, trong quá trình canh tác, nhiều lần phát hiện những dấu tích nghi có hài cốt liệt sĩ nên đã chủ động báo tin cho lực lượng chức năng.

Già làng Siu Pích xúc động bên những hài cốt vừa được tìm thấy trong rẫy điều của gia đình

Không chỉ cung cấp thông tin, ông còn trực tiếp dẫn đường, hỗ trợ xác định những vị trí nghi có hài cốt tại các nương rẫy lân cận ở làng Bi, tạo điều kiện để lực lượng tìm kiếm mở rộng địa bàn.

“Tôi mong muốn những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất sẽ sớm được tìm thấy, đưa về nghĩa trang để người dân dâng hương, tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc”, ông Pích chia sẻ.

Theo Thượng tá Hoàng Viết Ngọc, Chính trị viên Đội K52, tại khu vực rẫy điều của gia đình ông Pích, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu tích đặc biệt trong quá trình khai quật. Các hài cốt được bọc trong tăng, vải, sau đó đặt vào thùng gỗ và đóng đinh cẩn thận trước khi an táng.

Từ nguồn tin quý giá của già làng Siu Pích, Đội K52 đã phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ tại xã biên giới Ia Dom

Từ cách thức mai táng cùng những dấu tích còn lại, lực lượng chức năng nhận định khu vực này có thể từng là một nghĩa trang liệt sĩ cũ. Đây là cơ sở quan trọng để Đội K52 tiếp tục rà soát, khoanh vùng và mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm đưa các liệt sĩ còn nằm lại về với đất mẹ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, đồng thời tranh thủ các nguồn tin do người dân cung cấp để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập”, Thượng tá Ngọc cho biết.

Lãnh đạo địa phương, già làng cùng các lực lượng dâng hương các hài cốt liệt sỹ

Đáng trân trọng, sự đóng góp của già làng Siu Pích không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin. Trong suốt quá trình tìm kiếm, ông thường xuyên có mặt tại hiện trường, hỗ trợ lực lượng chức năng xác định vị trí, sẵn sàng nhường đất sản xuất, chặt bỏ cây điều để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ghi nhận những đóng góp này, mới đây UBND xã Ia Dom đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Với nghĩa cử cao đẹp trên, già làng Siu Pích được chính quyền địa phương trao tặng giấy khen

Tại buổi biểu dương, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Dom đã trao giấy khen cho ông Siu Pích cùng tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K52, Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng Bộ đội Biên phòng, ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đặc biệt, với việc cung cấp thông tin giúp tìm kiếm, quy tập trên 5 hài cốt liệt sĩ, ông Pích được hỗ trợ 20 triệu đồng theo Nghị định 281/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông Trần Ngọc Phận, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom nhấn mạnh, hơn một tháng qua, ông Pích cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, không quản ngại khó khăn để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Dom đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn

Theo ông Phận, việc tìm thấy, quy tập 20 hài cốt liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn tiếp thêm động lực để các lực lượng tiếp tục hành trình tìm kiếm. Địa phương mong muốn người dân tích cực cung cấp thông tin, nhất là những dấu tích, câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ, góp phần xác định thêm các khu vực có hài cốt liệt sĩ.

Một nguồn tin được trao đi, 20 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. Từ nghĩa cử của già làng Siu Pích đến nỗ lực bền bỉ của những người lính Đội K52, hành trình đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.