Gia Lai: Ngăn chặn tình trạng tăng giá khi diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch và thể thao

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐS.

Theo dự kiến, dịp này, Gia Lai sẽ đón lượng lớn người dân, vận động viên và du khách đến tham gia các hoạt động lễ hội, trải nghiệm cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya và khám phá văn hóa Tây Nguyên. Lượng khách tăng cao kéo theo nhu cầu về lưu trú, ăn uống, đi lại và mua sắm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tình trạng tăng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Để chủ động kiểm soát thị trường, từ ngày 20/10, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch cao điểm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát những cơ sở kinh doanh trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Theo ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai toàn lực lượng triển khai nhiệm vụ quyết liệt, kịp thời, đúng trọng tâm, gắn trách nhiệm cụ thể với từng đơn vị, cá nhân; đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, bảo đảm công việc có người phụ trách, thời hạn, trách nhiệm và hiệu quả cụ thể.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường lực lượng tại các địa bàn tập trung đông người. Các Đội QLTT số 7, 11 và 12 được phân công trực 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ và ngoài giờ hành chính, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, khu vực núi lửa Chư Đang Ya, làng Ia Gri, các tuyến phố lễ hội và dọc cung đường chạy của vận động viên.

Bên cạnh đó, kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết tại các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, bãi đỗ xe; đồng thời giám sát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nước uống, các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương phục vụ du khách. Những hành vi lợi dụng thời điểm đông khách để tăng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng sẽ được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Cũng theo ông Hà, đơn vị đã thiết lập kênh điều hành trực tuyến 24/7, kích hoạt các tổ phản ứng nhanh để tiếp nhận, xác minh và xử lý phản ánh của người dân, du khách qua đường dây nóng. Số điện thoại của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Chi cục QLTT và các đội quản lý địa bàn được công khai tại những khu vực tập trung đông người, tạo điều kiện để người dân kịp thời phản ánh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý, lực lượng QLTT phối hợp với chính quyền địa phương và Ban Tổ chức các sự kiện tuyên truyền pháp luật, vận động nhà hàng, cơ sở lưu trú và các điểm kinh doanh dịch vụ ký cam kết không tăng giá bất hợp lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ. Đội QLTT số 11 đã chủ động triển khai kế hoạch rà soát, tổ chức ký cam kết tại địa bàn phụ trách từ ngày 22/10.

Đồng thời, tập trung vào nhà hàng, khách sạn, bãi giữ xe và các điểm kinh doanh đặc sản mà còn phải chú trọng kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở bán thức ăn nhanh, thức ăn đường phố. Đây là nhóm dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ vi phạm quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm khi lượng khách tăng cao trong mùa lễ hội.

Cùng với đó, Chi cục phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương tuyên truyền, nhân rộng những mô hình kinh doanh đúng quy định, đồng thời công khai kịp thời các trường hợp vi phạm nghiêm trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.