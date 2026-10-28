Gia Lai ngăn chặn lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư trên địa bàn

Trong đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư tập trung cao độ, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các dự án, công trình đầu tư công được giao. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, gắn trực tiếp với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp xử lý vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công và đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công 100% theo đúng quy định.

Chủ động rà soát tiến độ thực hiện từng dự án, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ khối lượng công việc, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công và đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công 100% theo đúng quy định.

Đối với các dự án chưa khởi công, phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục có liên quan. Đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định, bảo đảm đủ điều kiện khởi công, sớm triển khai thi công xây dựng công trình.

Đối với các dự án đã khởi công, yêu cầu các nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công khoa học, hợp lý. Chủ động tăng ca, tăng kíp khi cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra. Đồng thời, khẩn trương tổ chức nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với khối lượng hoàn thành đủ điều kiện theo quy định, bảo đảm giải ngân vốn kịp thời, đúng quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các Ban quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh, Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các chủ đầu tư phải tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, dự án có quy mô vốn lớn, có khả năng giải ngân cao và tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. Nhất là các dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, công trình giao thông kết nối và các dự án hạ tầng quan trọng của tỉnh.

Chủ động phối hợp với các chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, yêu cầu các chủ đầu tư dự án tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình. Tăng cường quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện dự án theo quy định. Khẩn trương tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán đối với khối lượng hoàn thành đủ điều kiện, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2026 theo quy định.

Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của lĩnh vực xây dựng trong quý IV năm 2026 đạt khoảng 30%.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch, phải bị xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả thực hiện KPI theo quy định.