Quy Nhơn mở rộng thị trường khách quốc tế

Trong tháng 10 và 11 vừa qua, chuỗi chuyến bay của Bamboo Airways đã đưa hơn hàng nghìn du khách từ Macao đến Quy Nhơn (Gia Lai). Các chuyến bay góp phần mở rộng kết nối hàng không quốc tế qua Cảng hàng không Phù Cát, tạo thêm cơ hội khai thác thị trường khách nước ngoài cho địa phương.

Trong chuyến đi, các du khách Macao đã có 5 ngày 4 đêm trải nghiệm hành trình “biển xanh - đại ngàn”, từ những phút giây thư thái bên bờ biển Kỳ Co - Eo Gió, tìm hiểu dấu ấn văn hóa Chăm Pa đến chiêm ngưỡng Biển Hồ T'Nưng và trải nghiệm văn hóa cồng chiêng giữa đại ngàn Pleiku. Hành trình được kết hợp giữa hai đêm nghỉ dưỡng tại quần thể FLC Quy Nhơn và hai đêm lưu trú tại khách sạn LUVIAF Quy Nhơn cho thấy khả năng phát triển các tour dài ngày kết nối nhiều điểm đến của Gia Lai.

Sân bay Phù Cát đón chuyến bay quốc tế đầu tiên kết nối trực tiếp từ Macao do Bamboo Airways khai thác.

Mới đây, FLC Quy Nhơn và LUVIAF Quy Nhơn cũng vừa đón các đoàn Famtrip đến từ Đài Loan và Liên bang Nga đến tham quan, trải nghiệm. Đây đều là các chủ doanh nghiệp lữ hành nước ngoài đến khảo sát, tìm hiểu sản phẩm và dịch vụ du lịch tại Quy Nhơn, nhằm đánh giá khả năng khai thác thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác xây dựng các chương trình đưa du khách quốc tế đến Gia Lai.

Từ những đoàn khách nghỉ dưỡng đến các chương trình khảo sát của doanh nghiệp lữ hành nước ngoài, hoạt động đón khách quốc tế đang có thêm những tín hiệu tích cực. Kết quả này gắn với nỗ lực của chính quyền địa phương, các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong việc mở rộng kết nối hàng không, quảng bá điểm đến và xúc tiến thị trường quốc tế.

Du khách quốc tế trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng và dịch vụ tại FLC Quy Nhơn trong hành trình khám phá Gia Lai.

Chỉ tính riêng quần thể FLC Quy Nhơn và LUVIAF Quy Nhơn đã đón gần 30.000 lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2026. Nhìn ở quy mô rộng hơn, toàn tỉnh Gia Lai đã đón khoảng 14,3 triệu lượt khách, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, khách quốc tế tăng 80,2%. Tổng thu từ du lịch đạt 31.310 tỷ đồng, tăng 24%.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng lớn, thu hút khách đến mới là một phần của bài toán phát triển du lịch quốc tế. Cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa là những lợi thế quan trọng để thu hút du khách, nhưng để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và khuyến khích du khách quay trở lại, Gia Lai cần tiếp tục phát triển những sản phẩm trải nghiệm có khả năng giữ chân khách.

Đặc biệt, với nhóm khách quốc tế, các hoạt động tương tác, khám phá thiên nhiên và giải trí có thể tạo thêm lý do để du khách lựa dành nhiều thời gian hơn tại điểm đến, thay vì chỉ tham quan các địa danh nổi tiếng.

Làm mới trải nghiệm, phát huy sức hấp dẫn bản địa

Theo chị Sylvie Trương, một Việt kiều Úc dành nhiều tình cảm cho Quy Nhơn, mỗi lần trở lại đều mang đến những cảm xúc thân thương và những khám phá mới mẻ. “Quy Nhơn vốn đã có biển đẹp, đồ ăn ngon và con người rất dễ mến, nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu có thêm nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, những chương trình biểu diễn hay lễ hội về đêm”, chị Sylvie nói.

Đêm hội cồng chiêng được tổ chức vào tối thứ 7 hàng tuần tại FLC Quy Nhơn, góp phần làm phong phú trải nghiệm văn hóa, giải trí về đêm cho du khách.

Đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt là các hoạt động giải trí về đêm, cũng là một trong những định hướng được lãnh đạo tỉnh Gia Lai quan tâm. “Khu vực Quy Nhơn cần khẩn trương nghiên cứu, triển khai các mô hình kinh tế đêm; phát triển đồng bộ các loại hình vui chơi giải trí, ẩm thực, mua sắm và dịch vụ du lịch về đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách, gia tăng mức chi tiêu, tạo thêm việc làm và sinh kế bền vững cho người dân địa phương”, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn từng cho biết.

Tại Eo Gió, một trong những thắng cảnh thu hút du khách của Quy Nhơn, nhà đầu tư đang nghiên cứu và triển khai dự án đường trượt zipline vượt biển, bổ sung loại hình trải nghiệm vận động và khám phá thiên nhiên bên cạnh các hoạt động tham quan, ngắm cảnh quen thuộc. Với đặc điểm địa hình núi đá ven biển, Eo Gió có điều kiện phát triển những sản phẩm trải nghiệm ngoài trời khác biệt, đáp ứng nhu cầu của nhóm du khách yêu thích khám phá, thể thao và vận động.

Việc bổ sung các hoạt động mới, nếu được tổ chức bảo đảm an toàn và hài hòa với cảnh quan tự nhiên, có thể giúp du khách dành nhiều thời gian hơn tại Eo Gió, đồng thời mở rộng các dịch vụ phục vụ khách tại khu vực Nhơn Lý.

Bên cạnh các sản phẩm khám phá ngoài trời, những chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động giải trí về đêm và trải nghiệm văn hóa cũng đang được các doanh nghiệp du lịch quan tâm phát triển. Tại quần thể FLC Quy Nhơn, chương trình Đêm hội cồng chiêng được tổ chức vào tối thứ Bảy hằng tuần, mang không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến gần hơn với du khách. Âm thanh cồng chiêng, những điệu múa truyền thống và các hoạt động giao lưu giúp du khách tìm hiểu văn hóa đại ngàn ngay trong kỳ nghỉ bên biển.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng tạo bước đột phá trong thu hút khách quốc tế.

Trên toàn tỉnh Gia Lai, theo kế hoạch, địa phương sẽ tiếp tục sôi động với chuỗi hoạt động thể thao - du lịch trong những tháng cuối năm 2026. Sau Festival Cồng chiêng Tây Nguyên, tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya và giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình ISOM phục vụ công tác chuẩn bị APEC 2027; lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia vào ngày 06/12/2026.

Ông Wang Tao, một du khách Macao từng có nhiều lần đến Gia Lai cho biết mỗi lần quay trở lại nơi đây lại có những ấn tượng mới. “So với lần đầu tôi đến, Quy Nhơn cũng như Gia Lai bây giờ đã có những bước phát triển vượt bậc, trong đó diện mạo đô thị và hạ tầng du lịch ngày càng được hoàn thiện.

Tuy nhiên, điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là trong quá trình phát triển, vùng đất này vẫn giữ được sức hấp dẫn riêng từ cảnh quan thiên nhiên, chiều sâu lịch sử và những giá trị văn hóa lâu đời”, ông Wang Tao nói.

Cùng với việc mở rộng kết nối hàng không, xúc tiến thị trường và phát triển các sản phẩm du lịch mới, Gia Lai đang từng bước nâng cao sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Trong đó, Quy Nhơn có lợi thế trở thành cửa ngõ đón khách, kết nối những hành trình khám phá từ biển xanh đến đại ngàn.

Để hình thành một điểm đến quốc tế có sức cạnh tranh, Gia Lai cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ, bổ sung các hoạt động vui chơi, giải trí và khai thác hiệu quả những giá trị văn hóa, cảnh quan sẵn có. Khi du khách có thêm nhiều lựa chọn trong mỗi ngày lưu trú, hành trình 5 ngày 4 đêm sẽ có thêm những trải nghiệm đáng nhớ và những lý do để họ trở lại.