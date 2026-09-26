Gia Lai nâng giá trị nông sản bằng công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi

Infographic chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi – Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời”. (Ảnh minh hoạ)

Nội dung chương trình hướng đến những vấn đề đang được người sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp quan tâm trong quá trình nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Gia Lai.

Theo đó, các nội dung được tập trung trao đổi gồm phát triển nông nghiệp công nghệ cao; ứng dụng công nghệ số trong quản lý và truy xuất nguồn gốc; xây dựng vùng nguyên liệu; liên kết sản xuất; chế biến nông sản; phát triển sản phẩm OCOP; xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất được xem là một trong những hướng quan trọng để nâng cao chất lượng nông sản. Thông qua Chuyên mục, những vấn đề liên quan đến quản lý vùng trồng, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường sẽ được trao đổi theo hướng thiết thực, gắn với yêu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm và tính minh bạch của sản phẩm, truy xuất nguồn gốc có vai trò quan trọng trong nâng cao giá trị nông sản. Việc hình thành các vùng nguyên liệu ổn định, kiểm soát quy trình sản xuất và tăng cường liên kết với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sẽ góp phần tạo nền tảng cho các chuỗi giá trị bền vững.

Chuyên mục cũng hướng đến làm rõ vai trò của mối liên kết giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Khi các chủ thể cùng tham gia từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, nông sản có thêm điều kiện nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng yêu cầu của thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu.

Đối với các sản phẩm OCOP, việc nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, tiêu chuẩn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và mở rộng kênh tiêu thụ cũng là những nội dung được quan tâm. Đây được xem là những yếu tố góp phần đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận sâu hơn với thị trường trong nước và từng bước mở rộng thị trường ngoài tỉnh.

Với thông điệp “Lắng nghe để thấu hiểu - Hành động để phục vụ”, Chuyên mục tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa chính quyền với người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Những khó khăn, kiến nghị phát sinh từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh sẽ được tiếp nhận, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải đáp hoặc xử lý.

Người dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thể gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc, vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất, chế biến, OCOP, xây dựng thương hiệu và thị trường tiêu thụ để được xem xét, lựa chọn giải đáp tại Chuyên mục.

Các kênh tiếp nhận câu hỏi gồm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai tại gialai.gov.vn; Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai tại hotrodautu.gialai.gov.vn; hoặc thư điện tử của Chuyên mục tại [email protected].

Các câu hỏi gửi đến sẽ được tiếp nhận, tổng hợp và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý; đồng thời lựa chọn những vấn đề phù hợp để trao đổi, giải đáp tại Chuyên mục. Qua đó, chương trình góp phần tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp Gia Lai phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.