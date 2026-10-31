Gia Lai nâng chất lượng y tế cơ sở, hướng tới mục tiêu 100% xã đạt chuẩn vào 2030

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Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đồng thời phấn đấu đến năm 2035, toàn bộ xã, phường duy trì vững chắc và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Đây là định hướng quan trọng nhằm củng cố năng lực y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngay tại địa phương.

Mục tiêu trên được Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định tại Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 29/10/2026 về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kế hoạch được triển khai trong hai giai đoạn, với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với yêu cầu phát triển hệ thống y tế cơ sở trong tình hình mới.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh tập trung phấn đấu 100% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Quá trình triển khai sẽ ưu tiên nguồn nhân lực, vật lực để thực hiện và duy trì các tiêu chí tại những địa phương nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại. Việc gắn mục tiêu nâng cao chất lượng y tế cơ sở với chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần bảo đảm người dân ở các địa bàn nông thôn được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện và chất lượng dịch vụ y tế giữa các khu vực.

Bước sang giai đoạn 2031-2035, tỉnh đặt mục tiêu 100% xã, phường không chỉ duy trì vững chắc các tiêu chí đã đạt mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện. Điều này cho thấy việc triển khai Bộ tiêu chí không dừng lại ở yêu cầu hoàn thành các điều kiện theo quy định, mà hướng đến duy trì hoạt động thường xuyên, nâng cao hiệu quả chuyên môn và chất lượng phục vụ của hệ thống y tế tuyến cơ sở.

Theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2026-2035, các địa phương cần triển khai đồng bộ 10 nhóm tiêu chí, bao quát nhiều lĩnh vực trong hoạt động y tế. Cụ thể gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành y tế xã, phường; nhân lực y tế; cơ sở hạ tầng; trang thiết bị, thuốc và phương tiện chuyên môn; công tác phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; dân số và phát triển, bảo trợ xã hội; truyền thông, giáo dục sức khỏe và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động y tế.

Các nhóm tiêu chí được xây dựng theo hướng bao quát cả điều kiện bảo đảm hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ y tế. Trong đó, năng lực của trạm y tế cấp xã được xác định là một trong những nội dung trọng tâm. Tỉnh chú trọng bảo đảm nhân lực phù hợp với vị trí việc làm, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và thuốc thiết yếu, đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh theo phân cấp chuyên môn.

Cùng với việc củng cố các điều kiện hoạt động, các trạm y tế cấp xã phấn đấu thực hiện từ 80% trở lên danh mục dịch vụ kỹ thuật của cấp xã. Đây là yêu cầu nhằm nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại cơ sở, giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, hạn chế tình trạng phải chuyển lên tuyến trên đối với những trường hợp có thể giải quyết tại tuyến xã theo quy định chuyên môn.

Công tác quản lý sức khỏe người dân cũng được chú trọng triển khai theo hướng liên tục và toàn diện. Các trạm y tế tăng cường quản lý sức khỏe theo vòng đời, từ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đến theo dõi sức khỏe người trưởng thành và người cao tuổi; đồng thời thực hiện lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ hỗ trợ quản lý thông tin sức khỏe mà còn góp phần nâng cao hiệu quả theo dõi, tư vấn, dự phòng và chăm sóc sức khỏe cho từng người dân.

Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp liên ngành; củng cố tổ chức bộ máy, phát triển nhân lực y tế cơ sở; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và bảo đảm thuốc thiết yếu. Đồng thời, nâng cao chất lượng y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu; cải thiện chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; quan tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và thực hiện các nhiệm vụ về dân số.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe, huy động sự tham gia của cộng đồng; thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; tổ chức rà soát, đánh giá, xét công nhận và duy trì các tiêu chí. Các nhiệm vụ này được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm các tiêu chí về y tế không chỉ được hoàn thành trên hồ sơ mà còn được thể hiện bằng chất lượng hoạt động thực tế của các cơ sở y tế tuyến xã.

Về phân công trách nhiệm, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các địa phương triển khai kế hoạch. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công nhận xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương thực hiện những nội dung liên quan.

Đối với ủy ban nhân dân các xã, phường, nhiệm vụ trước mắt là rà soát thực trạng từng tiêu chí, xác định cụ thể những nội dung còn thiếu hoặc chưa đạt để xây dựng lộ trình và giải pháp khắc phục phù hợp. Trên cơ sở đó, các địa phương chủ động đề xuất nhu cầu đầu tư, bổ sung nhân lực, trang thiết bị và kinh phí; đồng thời huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện.

Với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định cụ thể, việc triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2026-2035 hướng đến xây dựng hệ thống y tế cơ sở ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu cả về nhân lực, cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại tuyến gần dân nhất, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, bảo đảm người dân được quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe thường xuyên, liên tục, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống trên địa bàn tỉnh./.