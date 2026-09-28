Gia Lai nâng cao văn hóa ứng xử trên môi trường số

Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Gia Lai phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, Internet và mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích trong đời sống, công việc, kết nối thông tin và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình trạng tin giả, thông tin sai sự thật, phát ngôn lệch chuẩn, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm quyền riêng tư, bản quyền và các nội dung gây chia rẽ trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp.

Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Gia Lai cho biết, những thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự cá nhân, vu khống tổ chức có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường đầu tư của tỉnh. Thực tế này đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia môi trường số.

Để tạo chuyển biến thực chất, ông Huỳnh Văn Lợi đề nghị các cấp, ngành và đại biểu nâng cao nhận thức, coi văn hóa số là cốt lõi của môi trường mạng. Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.

Trong đó, chủ động lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận; nâng cao cảnh giác, kịp thời nhận diện và phản bác thông tin xuyên tạc, chia rẽ vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Gia Lai cũng đề nghị phát huy vai trò của báo chí - truyền thông, KOLs và thế hệ trẻ trong lan tỏa thông tin tích cực, hình thành cách ứng xử văn minh, có trách nhiệm trên không gian mạng.

Tại hội nghị, các báo cáo viên trao đổi về Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật và các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.