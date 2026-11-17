Ngày 17/11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến công và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, phát triển thương hiệu.

Tham gia lớp tập huấn có đại diện các sở, ngành, UBND xã, phường, hội, hiệp hội doanh nghiệp cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến công và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, phát triển thương hiệu.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) cho biết, khuyến công là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất đổi mới máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Trong bối cảnh chính sách khuyến công có những điều chỉnh, việc cập nhật quy định mới, nâng cao nghiệp vụ xây dựng đề án, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí sẽ giúp đội ngũ cán bộ phụ trách triển khai các chương trình hỗ trợ đúng quy định, sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và cơ sở sản xuất.

Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang mở ra nhiều cơ hội đổi mới phương thức quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công nghệ này có thể hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, phân tích dữ liệu, xây dựng kế hoạch cũng như quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu. Tuy nhiên, quá trình ứng dụng cần gắn với việc kiểm chứng thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu và trách nhiệm của người sử dụng.

Tiến sĩ Phạm Thị Thúy Hằng, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn, trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng khai thác công cụ AI phục vụ công việc.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được cập nhật những quy định mới về chính sách khuyến công, trọng tâm là Nghị định số 235/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công; Thông tư số 66/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; Thông tư số 139/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khuyến công. Đồng thời, các đại biểu được hướng dẫn triển khai quy định về mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Đối với chuyên đề ứng dụng AI, tiến sĩ Phạm Thị Thúy Hằng, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn, trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng khai thác công cụ AI phục vụ công việc. Nội dung tập trung vào phương pháp xây dựng câu lệnh, khai thác tài liệu, phân tích dữ liệu, hỗ trợ xử lý công việc quản lý, điều hành và ứng dụng AI trong quảng bá, phát triển thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Thông qua tập huấn và thực hành, các đại biểu có thêm kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả triển khai chính sách khuyến công, đồng thời từng bước đưa công nghệ số và AI vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.