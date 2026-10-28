Gia Lai nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Yêu cầu của kế hoạch này là gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp với các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính, xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản đạt chuẩn, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đang triển khai.

Gia Lai hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu, kết nối hộ dân với doanh nghiệp, phát triển chuỗi giá trị.

Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, xã hội hóa, hợp tác công tư và nguồn lực quốc tế. Xác định rõ sản phẩm đầu ra, tiến độ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cơ chế theo dõi, đánh giá đối với từng nhiệm vụ.

Kế hoạch ban hành nhằm mục tiêu đổi mới toàn diện tổ chức và phương thức hoạt động của hợp tác xã theo hướng tự chủ, minh bạch, hiệu quả, liên kết và thích ứng với thị trường. Nâng cao năng lực quản trị, năng lực sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh. Phát huy vai trò hợp tác xã trong tổ chức lại sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, kết nối hộ dân với doanh nghiệp, phát triển chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập của thành viên, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp. Phấn đấu trên 60% hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả; giảm 70% hợp tác xã hoạt động hình thức, ngừng hoạt động so với thời điểm rà soát thông qua củng cố, tổ chức lại hoặc giải thể theo đúng quy định pháp luật.

Đến năm 2030, doanh thu bình quân của hợp tác xã tăng tối thiểu 10% so với năm 2025. Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt ít nhất 25%; tỷ lệ nữ lãnh đạo hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đạt ít nhất 30%; khoảng 80% hợp tác xã được tham gia kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã hiện đại giai đoạn 2026 – 2030.

Đồng thời, phát triển hợp tác xã gắn với vùng nguyên liệu tập trung, liên kết chuỗi giá trị và phát triển thị trường; phấn đấu có khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp có liên kết với doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế khác; ưu tiên các ngành hàng chủ lực, vùng nguyên liệu, sản phẩm OCOP, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu và các lĩnh vực có lợi thế của từng địa phương.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hợp tác xã; phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 50% hợp tác xã ứng dụng một hoặc nhiều giải pháp số trong quản trị, quản lý thành viên, kế toán, quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, sản xuất hoặc tiêu thụ sản phẩm; khoảng 30% hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản hoặc thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản.

Lựa chọn, xây dựng tối thiểu 6 mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, đa hoạt động, đa dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh bền vững trong nông nghiệp gắn hoạt động của hợp tác xã với vùng nguyên liệu, chuỗi giá trị, dịch vụ thiết yếu cộng đồng và nhu cầu của thành viên. Bố trí tối thiểu một dự án đầu tư công của địa phương hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó có nội dung hỗ trợ các mô hình được lựa chọn để nhân rộng.