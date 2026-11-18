Tăng cường quản lý, kiểm soát thị trường

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và phương thức giao dịch ngày càng đa dạng, đặc biệt là sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đặt ra nhiều yêu cầu mới.

Tại Gia Lai, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Một trong những hoạt động nổi bật là Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026, tổ chức ngày 13/3 với chủ đề “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”.

Ông Nguyễn Đình Kha - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, an toàn thông tin và minh bạch trong giao dịch có vai trò then chốt trong bối cảnh thương mại điện tử, kinh tế số và các hình thức tiêu dùng trực tuyến ngày càng phát triển. Việc bảo đảm an toàn thông tin không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp mà còn là yếu tố cốt lõi để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và sự phát triển lâu dài của thị trường.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng, tỉnh Gia Lai tập trung tuyên truyền về tiêu dùng an toàn, minh bạch thông tin trong giao dịch, nhất là khi thương mại điện tử và các hình thức mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến.

Người tiêu dùng được khuyến cáo chủ động kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, thông tin của người bán, thận trọng với quảng cáo và các chương trình khuyến mại bất thường; đồng thời lưu giữ hóa đơn, chứng từ để có căn cứ bảo vệ quyền lợi khi phát sinh tranh chấp.

Băng rôn tuyên truyền được treo tại các khu vực đông dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai

Song song với tuyên truyền, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường. Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/10/2026, lực lượng Quản lý thị trường Gia Lai kiểm tra 1.527 vụ, xử lý vi phạm hành chính 666 vụ. Trong đó, có 2 vụ việc đã được cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố và 1 vụ được chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra xem xét khởi tố. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 11,04 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa, niêm yết giá, an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Những kết quả trên cho thấy công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Gia Lai đang được triển khai gắn với hoạt động quản lý, kiểm soát thị trường. Qua đó, góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và bảo vệ các tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính.

Cụ thể hóa Đề án phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030

Trên cơ sở Đề án phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2724/QĐ-BCT ngày 3/10/2025, ngày 27/1/2026, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch xác định mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm thực thi thống nhất, đồng bộ các quy định pháp luật, khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Đồng thời, chú trọng hoàn thiện cơ chế, quy trình quản lý phù hợp với điều kiện thực tiễn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại.

Đến năm 2030, Gia Lai đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, 100% công chức được giao nhiệm vụ theo dõi công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được tập huấn, bồi dưỡng ít nhất 1 lần/năm; 100% phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng được tiếp nhận và xử lý đúng quy trình, đúng thời hạn; tối thiểu 90% người tiêu dùng hài lòng với kết quả giải quyết.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu 100% hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc lĩnh vực quản lý ngành Công Thương được kiểm tra, rà soát định kỳ; 100% doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn được quản lý, kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất; ít nhất 90% người tiêu dùng được tiếp cận thông tin, kiến thức về tiêu dùng bền vững thông qua các hình thức truyền thông và nền tảng số.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra mỹ phẩm, xử lý vi phạm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai được giao làm cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh, chủ trì điều phối và tổ chức thực hiện Kế hoạch. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đặc biệt, tỉnh ưu tiên thiết lập, vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý khiếu nại, phản ánh của người tiêu dùng qua môi trường trực tuyến, kết nối với Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhiệm vụ này được ưu tiên hoàn thành trong năm 2026, hướng tới nâng cao khả năng tiếp nhận, phân loại, xử lý và phản hồi thông tin kịp thời, minh bạch, đồng thời tăng cường kết nối dữ liệu giữa các cơ quan chức năng.

Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, với tối thiểu 2 đợt mỗi năm. Trọng tâm là các lĩnh vực hàng hóa thiết yếu, thương mại điện tử, quảng cáo, khuyến mại, kinh doanh trực tuyến; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát huy trách nhiệm của các cấp, ngành và doanh nghiệp

Kế hoạch số 35/KH-UBND của UBND tỉnh Gia Lai cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đồng thời đề cao vai trò của tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, UBND các xã, phường được xác định là đầu mối tiếp nhận ban đầu các phản ánh, khiếu nại của người dân; hỗ trợ phân loại thông tin, hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838. Những vụ việc vượt thẩm quyền được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ quản lý theo lĩnh vực phụ trách. Công an tỉnh chủ động phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, quảng cáo sai sự thật và các vi phạm khác xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Trong khi đó, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh được giao nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ người dân khiếu nại, phản ánh, hòa giải tranh chấp; tham gia giám sát cộng đồng và phản biện chính sách.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, Kế hoạch cũng nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Doanh nghiệp cần chủ động cung cấp thông tin chính xác về hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm an toàn trong giao dịch, tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh của khách hàng; coi việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm gắn liền với uy tín và năng lực cạnh tranh.

Trong giai đoạn 2026-2030, Gia Lai dự kiến tổ chức tối thiểu 2 lớp tập huấn mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028, trong đó hằng năm có ít nhất 1 lớp dành cho cán bộ cấp xã, phường. Tỉnh cũng sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng vào các năm 2027 và 2029; sơ kết giữa kỳ vào năm 2028 và tổng kết toàn diện vào năm 2030.

Với việc gắn công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm với hoàn thiện cơ chế phối hợp và ứng dụng công nghệ thông tin, Gia Lai đang từng bước xây dựng cách tiếp cận đồng bộ hơn trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, hướng tới tiêu dùng an toàn và bền vững trên địa bàn tỉnh.