Gia Lai: Mực nước một số hồ thủy lợi đã vượt tràn tự do

Theo đó, 18 hồ chứa thủy lợi hiện đang trong giai đoạn vừa tích nước phục vụ sản xuất, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết mùa mưa nhằm đảm bảo an toàn hồ và vùng hạ du.

Dung tích hồ chứa Biển Hồ B đã vượt tràn tự do. Ảnh: N.D

Trong đó, một số hồ như: Biển Hồ B, Tân Sơn (xã Biển Hồ), Hà Ra Nam (xã Hra) lượng nước trong hồ đã vượt tràn tự do; nhiều hồ chứa khác lượng nước tích trữ đạt 74,67% dung tích.

Hiện nay, công ty đang tập trung theo dõi, điều tiết lưu lượng nước về các hồ, đặc biệt, đảm bảo các quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba theo đúng quy định; tổ chức lực lượng thường xuyên túc trực kiểm tra các hồ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.