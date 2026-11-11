Gia Lai: Mưa lũ uy hiếp nhiều công trình giao thông, những dự án nào bị ảnh hưởng?

Nhiều công trình giao thông bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Tối 11/11, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Tính đến 15h ngày 11/11, mưa lũ đã gây ảnh hưởng đến nhiều công trình giao thông trên địa bàn. Một số vị trí xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá, xói lở công trình, nước tràn mặt đường, gây nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt (Ảnh: Ngọc Thịnh).

Trên các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý, tại quốc lộ 1D, vị trí Km 19+240 (phải tuyến) xảy ra sạt lở đất đá tràn ra mặt đường; khu vực cầu Bãi Nhỏ tại Km 15+807 có nước tràn mặt đường khoảng 10cm.

Tại quốc lộ 19C, cầu Bà Lương (Km 17+595) xuất hiện tình trạng xói lở tường đầu và tường cánh phía hạ lưu cầu. Khối lượng dự kiến khắc phục gồm 126m³ đá để chống xói lở và 215m³ để hoàn trả tường cánh, sân cầu.

Đáng chú ý, trên tuyến ĐT.629, cầu tạm phục vụ thi công cầu An Lão tại Km 25+727 bị xói lở mố M1. Trước tình trạng này, phương tiện đã phải tạm ngừng lưu thông qua cầu tạm, các đơn vị chức năng phối hợp cảnh báo và hướng dẫn phương tiện di chuyển theo hướng khác.

Tại tuyến ĐT.639, đường tạm cầu Công Lương (Km 92+200 - Km 92+700) cũng bị nước tràn mặt đường khoảng 20cm. Đơn vị quản lý tuyến phối hợp chủ đầu tư và chính quyền địa phương tổ chức rào chắn, cảnh báo, hướng dẫn phương tiện đi hướng khác.

Nhiều công trình giao thông thuộc địa bàn cấp xã cũng bị ảnh hưởng. Tại xã An Lão, tuyến đường từ thôn Hòa Bình lên La Vuông bị sụp mương dài khoảng 12m, một số vị trí sạt lở đất. Đường khu nội bộ Núi Một xuất hiện tình trạng nước chảy tràn, đất đá vùi lấp hệ thống thoát nước khu dân cư và rãnh dọc với chiều dài khoảng 350m, một số cây xanh bị nghiêng ngã.

Đèo Nha Sam (xã Canh Vinh) bị sạt lở, chính quyền địa phương lập chốt, tạm cấm người, phương tiện qua đèo trong thời gian mưa lớn.

Tại phường Quy Nhơn Tây, tuyến đường hoàn trả do ảnh hưởng thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông bị đứt gãy, hư hỏng. Trong khi đó, tại xã Kông Bơ La, ngầm tràn làng Đak Lă và ngầm tràn suối Hlơ (thôn Sông Ba) bị ngập, đã được đặt biển cảnh báo cấm người và phương tiện qua lại.

Đặc biệt, tại đèo Nha Sam trên tuyến Hiệp Hưng - Canh Tiến, xã Canh Vinh, mưa lớn kéo dài khiến một số vị trí mái ta luy dương tiếp tục xuất hiện vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở xuống mặt đường. Chính quyền địa phương đã lập chốt, rào chắn hai đầu đoạn nguy hiểm và tạm cấm người, phương tiện qua đèo trong thời gian mưa lớn.

Cấm lưu thông qua cầu tạm An Lão đến hết mùa mưa lũ

Trước diễn biến mưa lũ, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai đã thông báo tạm thời cấm toàn bộ người và phương tiện giao thông qua đường tránh, cầu tạm thuộc Dự án xây dựng cầu An Lão tại Km 25+727, tuyến ĐT.629.

Cầu An Lão cấm lưu thông từ ngày hôm nay (11/11) cho đến khi kết thúc mùa mưa (Ảnh: Xã An Lão)

Theo Ban Quản lý dự án, từ ngày 8/11 đến nay, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông An Lão dâng cao, dòng chảy xiết, gây xói lở mố cầu tạm và đường tạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Việc cấm lưu thông bắt đầu từ ngày 11/11/2026 đến khi kết thúc mùa mưa lũ và có thông báo mới của Ban Quản lý dự án.

Để bảo đảm nhu cầu đi lại giữa xã An Hòa và xã An Lão, cơ quan chức năng tổ chức hai tuyến tránh thay thế.

Trong đó, tuyến tránh 1 dài 7,8km dành cho phương tiện đi từ xã An Hòa đến xã An Lão và ngược lại. Lộ trình từ ngã tư Hưng Long (Km 25+460, ĐT.629), rẽ phải vào đường bê tông xi măng, đến ngã tư An Lão - Tam Quan rẽ trái vào đường Tăng Bạt Hổ, qua cầu Sông Đinh để vào trung tâm xã An Lão.

Tuyến tránh 2 dài 4km dành cho phương tiện đi từ xã An Lão đến xã An Hòa và ngược lại. Lộ trình từ ngã tư Bà Điểm (Km 26+300, ĐT.629), rẽ phải vào đường bê tông xi măng, đến ngã tư cầu Bến Nhơn rẽ trái, qua cầu Bến Nhơn vào trung tâm xã An Hòa tại Km 23+800, ĐT.629 để đi Bồng Sơn, quốc lộ 1 và ngược lại.

Cầu tạm An Lão bị xói lở mố, hiện đơn vị thi công đã rào chắn cấm đường tránh (Ảnh: Xã An Lão)

Sở Xây dựng Gia Lai cho biết, đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra các vị trí ngập lụt, sạt lở, hư hỏng cầu cống; phối hợp lực lượng công an và chính quyền địa phương cảnh báo, phân luồng, kiểm soát giao thông, không để người và phương tiện đi vào khu vực không bảo đảm an toàn.

Các địa phương, đơn vị quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, khắc phục hư hỏng và bảo đảm giao thông trên các tuyến đường.