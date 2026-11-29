Trước diễn biến mưa lũ, các địa phương tổ chức di dời, sơ tán 301 hộ với 1.007 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong đó, xã Cát Tiến sơ tán 92 hộ/343 nhân khẩu; xã Đề Gi 80 hộ/273 nhân khẩu; phường Quy Nhơn 42 hộ/162 nhân khẩu; phường Quy Nhơn Bắc 34 hộ/91 nhân khẩu; phường Hoài Nhơn Bắc 29 hộ/60 nhân khẩu; phường Quy Nhơn Tây 22 hộ/73 nhân khẩu và phường Quy Nhơn Nam 2 hộ/5 nhân khẩu.

Về nhà ở, toàn tỉnh có khoảng 2.408 hộ bị ngập. Trong đó, phường Quy Nhơn Bắc chịu ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 2.005 hộ tại 8 khu phố, một số nơi ngập sâu từ 1,2-1,5 m.

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 28-11 đến nay, gây thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng. Ảnh: Vạn Từ

Mưa lũ cũng gây ngập úng, thiệt hại khoảng 153 ha lúa và hoa màu. Trong đó, xã Cát Tiến có khoảng 120 ha lúa và cây màu bị ngập úng; xã Đề Gi có 27,065 ha cây trồng bị ảnh hưởng; phường Hoài Nhơn Tây có khoảng 3 ha diện tích gieo sạ bị ngập; xã Ia Sao có khoảng 3 ha lúa mới sạ bị ngập. Tại phường Tam Quan, khoảng 1.500 m² ruộng bị sa bồi, thủy phá.

Trên lĩnh vực giao thông, nhiều công trình cầu, đường bị sạt lở, xói trôi, hư hỏng. Đáng chú ý, cầu Bà Lương tại Km17+595 trên quốc lộ 19C tiếp tục bị xói lở, hư hỏng nặng phần sân cầu và mố cầu, hiện đã tạm dừng lưu thông.

Cầu thép đường sắt tại Km1112+240 (Suối Bụt, xã Canh Vinh) bị xói trôi nền đường sau mố phía Nam khoảng 8 m, sâu 7 m, buộc phải phong tỏa khu gian Tân Vinh - Vân Canh.

Ngoài ra, cầu tạm phục vụ thi công cầu An Lão trên tỉnh lộ 629 bị xói lở mố M1; quốc lộ 1D xảy ra sạt lở đá tại Km10+550; đèo Nha Sam (xã Canh Vinh) tiếp tục sạt lở đất, đá.

Một số tuyến đường địa phương cũng bị sạt lở với khối lượng đất, đá lớn. Cụ thể, tuyến ĐH01 qua thôn 5, xã An Vinh sạt lở dài khoảng 15 m, khối lượng khoảng 100 m³; tuyến ĐH02 (5B), khu vực Long Vo, xã An Lão sạt lở trên 350 m³; đường 5B An Hưng Bắc sạt lở khoảng 20 m³; đường La Vuông, xã An Lão bị hàm ếch dài 50 m; tuyến đường Criem (phường Hoài Nhơn Bắc) sạt lở dài 100 m, khối lượng khoảng 500 m³. Đường bê tông giao thông nông thôn tại thôn Tây Xuân, xã Tây Sơn bị sạt lở 7 m đường dẫn đầu cầu quốc lộ 19.

Mưa lớn còn gây ngập cục bộ, chia cắt giao thông tại một số đoạn trên các tuyến quốc lộ 1A, 1D, 19; tỉnh lộ 629, 631, 636, 639, 640 và nhiều tuyến đường đô thị, ngầm tràn ở các xã, phường.

Đến 8 giờ ngày 29-11, phần lớn các vị trí đã rút nước, phương tiện lưu thông bình thường. Riêng đường Điện Biên Phủ (tràn Cây Me) và một số tuyến tại thôn Tân Thạnh Đạt, xã Cát Tiến vẫn còn ngập.

Đối với công trình thủy lợi, nhiều vị trí bị sạt lở, hư hỏng. Trong đó, kênh chính đi Bến Dầu Lai (thôn Hiển Đông, xã Canh Vinh) bị gãy, sụp thêm phần bê tông mép bờ; khoảng 400 m kênh mương thoát nước khu dân cư Núi Một (thôn Tân Lập, xã An Lão) bị vùi lấp; kênh mương Đồng Mít (xã An Vinh) sập khoảng 3 m; 200 m mương mới thi công tại khu vực Phú Trung cũ (xã Cát Tiến) bị sạt lở.

Nhiều đập bổi tại xã An Lão bị hư hỏng. Tại phường Hoài Nhơn Tây, bờ đập chợ Cự Tài sạt lở dài khoảng 5 m, bờ suối phía sau tổ dân phố Cự Tài sạt lở khoảng 10 m và khu vực đối diện tràn Bộng Chức sạt lở khoảng 5 m.

Phường Tam Quan ghi nhận sạt lở bờ suối Cầu Duyên - Cạnh Bườm dài khoảng 10 m; tại xã Cát Tiến, bờ suối và bờ ruộng bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 2 km.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại và triển khai công tác khắc phục.