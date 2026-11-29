Nhiều công trình giao thông, thủy lợi hư hỏng nặng

Chiều tối 29/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, đến 14h cùng ngày, các địa phương đã sơ tán hơn 1.0000 người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn.

Hơn 1.000 người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở được sơ tán đến nơi an toàn.

Mưa lớn đã gây ngập nhà khoảng 2.408 hộ dân, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Đông tỉnh. Trong đó, phường Quy Nhơn Bắc là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 2.005 hộ bị ảnh hưởng tại 8 khu phố, một số nơi ngập sâu từ 1,2-1,5m. Tại phường Quy Nhơn Nam, khoảng 250 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có thời điểm nhiều tuyến đường ngập sâu, đi lại khó khăn. Xã Cát Tiến có khoảng 90 hộ bị nước tràn vào nhà; phường Quy Nhơn Tây có 40 hộ và phường Hoài Nhơn Bắc có 23 nhà bị ngập.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, khoảng 153ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại. Xã Cát Tiến chịu ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 120ha lúa và cây màu; xã Đề Gi 27,065ha cây trồng; phường Hoài Nhơn Tây khoảng 3ha diện tích gieo sạ và xã Ia Sao khoảng 3ha lúa mới sạ bị ngập. Ngoài ra, khoảng 1.500m² ruộng tại phường Tam Quan bị sa bồi, thủy phá.

Mưa lũ cũng gây sạt lở, xói lở nhiều tuyến đường, cầu và công trình thủy lợi, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất của người dân.

Đáng chú ý, cầu Bà Lương tại Km 17+595, quốc lộ 19C tiếp tục bị xói lở sân cầu, mố cầu, hư hỏng nặng và phải tạm dừng lưu thông. Cầu thép đường sắt tại Km 1112+240, khu vực Suối Bụt (xã Canh Vinh) bị xói trôi nền đường sau mố phía Nam khoảng 8m, sâu 7m, buộc ngành đường sắt phong tỏa khu gian Tân Vinh - Vân Canh để bảo đảm an toàn chạy tàu.

Đèo Nha Sam (xã Canh Vinh) tiếp tục xảy ra sạt lở đất đá từ mái ta luy xuống mặt đường. Một số tuyến đường tại xã An Lão, An Vinh, Hoài Nhơn Bắc và Cát Tiến cũng bị sạt lở, đất đá vùi lấp, gây chia cắt giao thông cục bộ.

Cầu thép đường sắt tại xã Canh Vinh bị xói trôi nền đường (Ảnh: ĐSVN).

Trên các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 1D, quốc lộ 19, các tuyến đường tỉnh ĐT.629, ĐT.631, ĐT.636, ĐT.639, ĐT.640 và nhiều ngầm tràn tại các xã, phường, tình trạng ngập nước đã xảy ra trong những ngày mưa lớn. Đến sáng 29/11, phần lớn các vị trí đã rút nước, phương tiện có thể lưu thông trở lại; tuy nhiên, một số khu vực tại xã Cát Tiến và tuyến đường Điện Biên Phủ (tràn Cây Me) vẫn còn ngập.

Trong lĩnh vực thủy lợi, nhiều tuyến kênh mương bị sạt lở, vùi lấp hoặc gãy sập. Trong đó, khoảng 400m kênh mương thoát nước khu dân cư Núi Một (xã An Lão) bị đất cát vùi lấp; kênh chính đi bến Dầu Lai (xã Canh Vinh) tiếp tục bị xói lở, hư hỏng; kênh mương Đồng Mít (xã An Vinh) bị sập khoảng 3m. Nhiều đập bổi tại xã An Lão bị hư hỏng hoàn toàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng giá trị thiệt hại do đợt mưa lũ ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định chính xác mức độ thiệt hại.

Tập trung khắc phục các công trình xung yếu, bảo đảm an toàn vùng hạ du

Trước tình hình mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện và các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

Các lực lượng tổ chức cứu hộ, đưa người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng công an đã bố trí 1.765 cán bộ, chiến sĩ trực ứng phó; tổ chức tuần tra, kiểm soát tại 202 vị trí có nguy cơ ngập lụt, sạt lở và chốt chặn, điều tiết giao thông tại 32 vị trí. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã xử lý 5 vụ việc, tổ chức cứu hộ, di chuyển 35 người đến nơi an toàn, trong đó có một người già và 20 trẻ nhỏ.

Toàn tỉnh hiện có 282 hồ chứa, với tổng dung tích trữ khoảng 1.255,456 triệu m³, đạt 86,2% dung tích thiết kế. Có 70 hồ đã qua tràn, trong đó 59 hồ đầy nước. Theo báo cáo, các hồ chứa đang vận hành bình thường, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Để khắc phục hậu quả, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Trung ương hỗ trợ khoảng 31,1 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục khẩn cấp các công trình bị hư hỏng. Trong đó, khoảng 26,2 tỷ đồng dành cho các công trình tại xã Canh Vinh, gồm cầu Bà Lương, cầu đường sắt qua Suối Bụt, kênh chính đi bến Dầu Lai và đèo Nha Sam; khoảng 4,9 tỷ đồng để xây dựng cầu tràn vượt lũ trên đường Diên Hồng, xã Cát Tiến, bảo đảm đi lại an toàn cho 138 hộ với 512 nhân khẩu.

Các đơn vị thực hiện công tác sửa chữa, đổ đá và bê tông gia cố nền đường sắt.

Các địa phương được yêu cầu tiếp tục rà soát thiệt hại, khẩn trương khắc phục những công trình bị hư hỏng, duy trì lực lượng trực tại các khu vực nguy cơ cao, không để người dân đi qua các điểm ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực sạt lở. Đồng thời, tỉnh xem xét chính sách hỗ trợ các hộ dân phải sơ tán tập trung và sơ tán xen ghép trong đợt mưa lũ này.

Đến 14h ngày 29/11, báo cáo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa ghi nhận thiệt hại về người trên phạm vi toàn tỉnh.