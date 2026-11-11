Gia Lai: Mưa lũ gây sạt lở, hư hỏng nhiều công trình giao thông

Nhiều công trình giao thông, kè biển bị hư hỏng

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai, khoảng 10h ngày 11/11, tại Km 18+900, quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam, xảy ra sạt lở đất đá khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc.

Mưa lớn gây sạt lở tại Km 18+900, quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam.

Ngay sau sự cố, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức chốt chặn, điều tiết, phân luồng phương tiện. Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh triển khai khắc phục, gia cố vị trí sạt lở nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Cùng ngày, tại xã Tuy Phước, khoảng 9h, nước lũ trên sông Hà Thanh dâng cao, khiến nước chảy qua thân đê tại khu vực tổ dân phố Vân Hội rồi thoát vào kênh tiêu địa phương. Chính quyền xã đã huy động lực lượng, phương tiện và vật tư khẩn trương xử lý, gia cố, hộ đê, bảo đảm an toàn công trình.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, lúc 15h ngày 11/11, mực nước sông Hà Thanh tại trạm Diêu Trì đạt 6,42m, vượt báo động 3 là 0,92m. Trước đó, lúc 13h40', lũ tại đây đạt đỉnh 6,48m, vượt báo động 3 gần 1m.

Dự báo đến 21h cùng ngày, mực nước tại trạm Diêu Trì còn khoảng 6,20m, cao hơn báo động 3 là 0,70m. Đến sáng 12/11, lũ vẫn có khả năng duy trì ở mức báo động 3, nguy cơ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, nhất là khu vực Tuy Phước và các địa bàn lân cận.

Khu dân cư tổ 3, phường Quy Nhơn Bắc bị ngập nặng sau những trận mưa dài ngày (Ảnh: Thanh Công).

Không chỉ gây sạt lở trên các tuyến giao thông, mưa lớn kết hợp gió mạnh, sóng biển cao và triều cường còn làm hư hỏng nghiêm trọng mái kè biển đường An Dương Vương.

Tại đây, một số vị trí ống nhựa chèn khe hàng ống buy chân kè bị gãy, khiến cát bên trong bị rút, dẫn đến sụt lún, hư hỏng mái kè với chiều dài khoảng 150m. Đường đi bộ dọc tuyến kè bị sụt lún, hư hỏng khoảng 50m²; đá granite lát nền bị cuốn trôi ra biển.

Tại xã Canh Vinh, sáng 10/11, nước từ trên núi đổ xuống, kéo theo đất đá tràn qua mặt đường đèo Nha Sam. Đây là tuyến giao thông dài hơn 13km dẫn vào làng Canh Tiến. Khu vực cầu Suối Bà Lương cũng xảy ra sạt lở mố cầu, ảnh hưởng đến an toàn công trình và việc lưu thông.

Chính quyền địa phương đã triển khai cảnh báo, rào chắn, kiểm soát giao thông tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời phối hợp khắc phục những điểm sạt lở.

Tại xã An Lão, tuyến đường từ thôn Hòa Bình lên La Vuông bị sụp mương với chiều dài khoảng 12m, một số vị trí trên tuyến xảy ra sạt lở đất. Cầu tạm phục vụ thi công công trình cầu An Lão bị nước lớn xói lở mố cầu, hiện chính quyền đã cấm người qua lại và tổ chức điều tiết giao thông theo các tuyến đường tránh.

Nước từ núi đổ về gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngoài ra, tuyến đường khu nội bộ Núi Một xuất hiện một số đoạn nước chảy tràn, đất đá vùi lấp hệ thống thoát nước khu dân cư và rãnh dọc với chiều dài khoảng 350m. Tuyến kênh, mương thoát nước tại thôn An Hưng Bắc cũng bị đổ, gãy khoảng 22m.

Tại phường Quy Nhơn Đông, chiều 10/11, nước ngập tràn Quy Nhơn 1 khoảng 0,5m và tràn qua tuyến đường Điện Biên Phủ. Chính quyền địa phương đã giăng dây, đặt biển cảnh báo, cấm người dân qua lại nhằm phòng tránh tai nạn.

Khẩn trương sơ tán dân, ứng phó nguy cơ mưa lũ tiếp diễn

Theo thống kê, từ ngày 9/11 đến 14h ngày 11/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-150mm. Một số địa điểm ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như: An Toàn 606mm, cầu sông Đinh 537mm, xã An Vinh 462mm, Hà Văn Trên 443mm và Làng Cát 424mm.

Ngoài sông Hà Thanh, mực nước sông Kôn tại trạm Vĩnh Sơn cũng cao hơn báo động 1 là 0,84m. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất trên 100mm trong 3 giờ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Gia Lai đã tổ chức sơ tán tập trung 92 hộ với 294 nhân khẩu và sơ tán xen ghép 10 hộ với 25 nhân khẩu tại xã Canh Vinh khỏi các khu vực nguy hiểm.

Tuyến đường giao thông bị chia cắt tại xã Canh Vinh (Ảnh: Ngọc Thịnh).

Riêng tại làng Canh Tiến, 178 hộ dân đã chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp tuyến đường độc đạo bị chia cắt, cô lập.

Các địa phương, lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra các công trình xung yếu, tổ chức chốt chặn tại những vị trí mất an toàn, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, hư hỏng và triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người dân.

Để chủ động phòng chống bão lũ, tại cuộc họp triển khai công tác ứng phó với đợt mưa lũ lớn dự báo diễn ra từ ngày 9 - 12/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó mưa lũ theo phương châm "4 tại chỗ"; chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất.

Đồng thời, bố trí lực lượng túc trực 24/24h tại các điểm ngập sâu, sạt lở, kiên quyết chốt chặn, không để người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.