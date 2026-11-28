Theo lãnh đạo UBND xã Canh Vinh, khoảng 15 giờ ngày 28/11, sạt lở xảy ra tại cầu đường sắt thuộc khu vực giáp ranh thôn Tân Vinh và thôn Hiển Đông. Nước lũ từ phía sau mố cầu phía Nam chảy mạnh, gây xói lở và cuốn trôi phần nền đường, khiến khu vực này chỉ còn trơ đường ray.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Canh Vinh đã kiểm tra hiện trường và thông báo cho Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, đơn vị quản lý tuyến đường, để phối hợp xử lý. Trong chiều cùng ngày, lực lượng của công ty đã đến hiện trường kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình; đồng thời đề nghị phong tỏa, dừng tàu trên tuyến và huy động nhân lực, vật tư ngăn nước lũ tiếp tục khoét sâu phần nền đường phía sau mố cầu.

Theo Báo cáo nhanh số 137/BC-VPTT-PCTT ngày 28/11/2026 của Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai, từ 19 giờ ngày 27/11 đến 14 giờ ngày 28/11, nhiều khu vực phía Đông và giữa tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa tại một số trạm vượt 200 mm, như An Hưng 242,4 mm, hồ Đồng Mít 228,4 mm, hồ Long Mỹ 227,4 mm và hồ Ông Lành tại xã Canh Vinh 209,4 mm.

Mưa lớn khiến nước trên các sông phía Đông và trung tâm tỉnh dâng nhanh, xuất hiện lũ. Lúc 16 giờ ngày 28/11, mực nước sông Hà Thanh tại trạm Diêu Trì đạt 5,76 m, vượt báo động III 0,26 m; sông An Lão tại trạm An Hòa vượt báo động I 0,61 m. Tại nhiều địa phương, mưa lũ gây ngập nhà dân, sạt lở taluy, mố cầu, bờ suối, kênh mương và chia cắt giao thông.

Riêng tại xã Canh Vinh, ngoài sự cố đường sắt, mưa lũ còn gây sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng khu vực cầu Bà Lương trên Quốc lộ 19C; nước dâng cao làm ngập cầu Ri, gây chia cắt cục bộ. Tại khu vực đèo Nha Sam tiếp tục xuất hiện sạt lở đất, đá từ mái taluy xuống mặt đường, buộc chính quyền địa phương tạm cấm người và phương tiện qua lại từ 15 giờ ngày 28/11, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ.

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh, đến 16 giờ ngày 28/11, toàn tỉnh có 319 nhà bị ngập, 127 hộ với 410 nhân khẩu được di dời, sơ tán đến nơi an toàn; chưa ghi nhận thiệt hại về người. Mưa lũ cũng gây ngập cục bộ, chia cắt giao thông tại một số khu dân cư, tuyến đường, trong đó có các đoạn trên Quốc lộ 1A.

Dự báo từ ngày 28/11 đến sáng 30/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Nguy cơ mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực xung yếu.