Gia Lai: Mưa lũ cuốn trôi mố cầu trên quốc lộ 19C nối Đắk Lắk

Chiều 12/11, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Dương Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai cho biết, đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành căng dây phong tỏa, không cho phương tiện lưu thông trên quốc lộ 19C đoạn qua cầu Bà Lương, thôn Hiển Đông.

Mố cầu Bà Lương bị nước lũ cuốn trôi.

"Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục vị trí cầu bị hư hỏng nên không cho phương tiện qua đây để đảm bảo an toàn. Các phương tiện được hướng dẫn đi theo đường phía Tây xã Canh Vinh để tránh khu vực cầu Bà Lương", ông Hòa nói.

Trước đó, vào ngày 11/11, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, nước dâng cao, chảy xiết, gây xói lở và làm sập một bên mố cầu. Đến sáng 12/11, dòng nước lớn tiếp tục khoét sâu phần nền móng, khiến mố cầu còn lại cũng bị sập.

Địa phương đã triển khai biện pháp khắc phục tạm thời bằng cách đổ đất, đá gia cố khu vực bị xói lở. Tuy nhiên, do lưu lượng nước lũ lớn, chảy xiết nên phần gia cố không thể trụ vững. Hiện kết cấu nhịp cầu vẫn còn nguyên vẹn, song hai bên mố cầu đã bị sập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Clip sạt lở mố cầu Bà Lương trên quốc lộ 19C:

Sạt lở cầu Bà Lương.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phong tỏa 2 đầu cầu, đặt biển báo cấm phương tiện qua lại để phòng ngừa tai nạn. Máy móc, phương tiện vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố để đảm bảo phương tiện lưu thông trên tuyến được an toàn, thông suốt do tuyến quốc lộ 19C là tuyến đường nối Đắk Lắk về khu vực Quy Nhơn và Tuy Phước cũ, lưu lượng phương tiện trên tuyến tương đối cao.

Cùng ngày (12/11), ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai cho biết, do thời tiết xấu, các chuyến đò từ Nhơn Châu đi phường Quy Nhơn phải tạm dừng nhiều ngày qua do thời tiết xấu.

Xã Nhơn Châu nằm tách biệt đất liền, cách Quy Nhơn khoảng 12 hải lý. Do theo dõi thời tiết và chuẩn bị từ trước, trong thời gian các chuyến đò tạm dừng hoạt động, nhu yếu phẩm, thuốc men trên đảo vẫn đảm bảo cho đời sống người dân.

Lực lượng chức năng tập trung khắc phục hư hỏng cầu trên quốc lộ 19C để đảm bảo giao thông.

Ở phía Bắc tỉnh Gia Lai, một số tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu khiến giao thông chia cắt. Tại xã An Lão, tuyến đường từ thôn Hòa Bình lên La Vuông bị sụp mương chiều dài khoảng 12m; một số vị trí trên tuyến bị sạt lở đất; cầu tạm phục vụ thi công công trình cầu An Lão xói lở mố cầu tạm, hiện cấm phương tiện qua lại và điều tiết đi các tuyến đường tránh đảm bảo an toàn.

Từ đêm 11 đến sáng 12/11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn ở thượng nguồn đổ về khiến mực nước các sông dâng cao, một số khu vực vùng hạ lưu sông Kôn xuất hiện ngập cục bộ tại nhiều tuyến tràn giao thông.

Chính quyền các địa phương tỉnh Gia Lai đang tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để chủ động triển khai phương án ứng phó. Bố trí lực lượng cảnh báo, kiểm soát tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập.