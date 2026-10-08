Gia Lai: Mưa lớn kèm gió mạnh khiến 32 hộ dân bị thiệt hại

Theo UBND xã Ia Krái, một trận giông lốc lớn đã xảy ra vào chiều muộn ngày 6/10 tại thôn Ia Blan gây thiệt hại nghiêm trọng cho 32 hộ dân.

Thời điểm trên, mưa giông lớn cùng với gió xoáy đã ảnh hưởng tới 900 cây điều, cà phê và tiêu bị thiệt hại. Hai mái nhà bếp của 2 hộ dân bị hư hỏng.

Vườn cây bị thiệt hại sau trận giông lốc tại xã Ia Krái.

Tại nhiều vườn cây, hàng chục cây điều lâu năm bị bật gốc, gãy thân. Khi điều ngã đổ, nhiều cây tiêu, cà phê đang cho thu hoạch cũng bị kéo ngã hoặc gãy cành. Đa số những cây bị gãy đổ như tiêu, cà phê, điều đều là cây trồng lâu năm và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Ia Krái cho biết, sau khi xảy ra trận giông lốc lớn, chính quyền địa phương đã đề nghị các lực lượng chức năng tại địa phương khẩn trương kiểm tra và hỗ trợ người dân khắc phục.

“Đối với diện tích cây trồng bị ngã đổ, xã đã cử cán bộ chuyên môn kiểm tra, phân loại để có phương án xử lý phù hợp. Những cây không có khả năng phục hồi được hướng dẫn cưa, thanh lý; riêng cây cà phê còn khả năng phục hồi, người dân được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nhằm hạn chế thiệt hại”, ông Phương cho biết.

Theo ông Phương, địa phương đang tiếp tục thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời hướng dẫn người dân kê khai thiệt hại do thiên tai để làm cơ sở xem xét hỗ trợ theo quy định.