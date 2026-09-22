Gia Lai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt, một người tử vong do tai nạn điện

(Ảnh minh họa. Hoài Nam/TTXVN)

Mưa lớn kéo dài từ ngày 21/9 gây sạt lở tại nhiều điểm trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, ngập lụt tại phường Quy Nhơn Tây và xảy ra một vụ tai nạn điện tại lò bánh mỳ ở khu vực Chợ Dinh (Quy Nhơn Đông) khiến một người tử vong.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại phường Quy Nhơn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lê Công Trình cho biết sau trận mưa lớn từ ngày 21/9, trên địa bàn phường xảy ra sạt lở tại dốc Mộng Cầm (khu phố 15) và Quốc lộ 1D, đoạn qua khu phố 16. Cụ thể, tại đường Lê Công Miễn, một khối lượng lớn đất đá từ taluy tràn xuống, kéo dài hơn chục mét, phủ một phần mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các lực lượng phối hợp thu dọn đất đá, vệ sinh mặt đường, khơi thông dòng chảy và cắm biển cảnh báo. Công tác khắc phục được triển khai nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Địa phương đang phối hợp với công ty môi trường khẩn trương thu dọn đất đá, phấn đấu hoàn thành trong ngày 22/9.

Đối với điểm sạt lở này, chính quyền phường Quy Nhơn Nam đang xem xét phương án di dời khẩn cấp 4 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu tiếp tục xảy ra sạt lở.

Tại khu vực dốc Mộng Cầm (đèo Quy Hòa), lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở và cảnh báo người dân khi lưu thông qua khu vực này trong thời điểm mưa lớn.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm tra những khu vực xung yếu, duy trì biển cảnh báo, khoanh vùng vị trí nguy hiểm và khuyến cáo người dân không đi vào hoặc dừng, đỗ phương tiện tại những nơi mất an toàn.

Cùng với đó, mưa lớn liên tục suốt một ngày qua khiến nước lũ đổ về mạnh, gây ngập sâu tại khu vực Bùi Thị Xuân cũ, phường Quy Nhơn Tây. Giao thông tại một số khu vực đã được chính quyền địa phương cảnh báo bị ảnh hưởng nghiêm trọng, người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua những nơi nước dâng cao, chảy xiết.

Cùng thời điểm, một vụ tai nạn điện xảy ra tại lò bánh mỳ ở khu vực Chợ Dinh (phường Quy Nhơn Đông), khiến một nam lao động tử vong. Nạn nhân được xác định là ông T.Đ.H., sinh năm 1969, trú tại khu phố 12, phường Quy Nhơn Nam.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực Quy Nhơn có mưa lớn, môi trường làm việc tại lò bánh mỳ ẩm ướt. Một mối nối dây dẫn điện được cho là bị hở, dẫn đến rò rỉ điện ra vỏ kim loại của chiếc tủ đứng gần đó. Trong lúc làm việc, ông H. chạm tay vào tủ để mở cửa thì bị điện giật, ngã gục tại chỗ.

Thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Trước tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, hạn chế lưu thông qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn hệ thống điện, không tiếp xúc với thiết bị điện khi tay ướt hoặc trong môi trường ngập nước.

Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi những điểm xung yếu, khơi thông dòng chảy, xử lý đất đá sạt lở và triển khai phương án ứng phó, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân./.