Tình hình mưa lũ nghiêm trọng khiến các phương tiện giao thông bị ảnh hưởng. (Ảnh: CTV)

Ngập cục bộ nhiều nơi

Từ đêm 27 đến ngày 28/11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, lượng mưa từ 8 giờ ngày 27 đến 8 giờ ngày 28/11 phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm. Đáng chú ý, An Hưng ghi nhận 233,8mm; hồ Đồng Mít 188mm; An Hòa 152,2mm; An Quang 151,3mm và hồ Cẩn Hậu 127mm.

Riêng trong 6 giờ, từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 28/11, lượng mưa tại An Hưng đạt 136,5mm; Cầu An Lão 80,7mm; hồ Cẩn Hậu 79,2mm; An Quang 75,7mm; Bồng Sơn 66,9mm; Đề Gi 65,6mm và Cát Thành 64,4mm.

Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, gây ngập nhiều khu dân cư, tuyến đường thấp trũng. Tại phường Hoài Nhơn Bắc, khu vực xóm 5, tổ dân phố Hoài Sơn Nam có nhiều nhà dân bị nước tràn vào, một số nơi ngập sâu. Nước lũ còn tràn vào chuồng trại, ảnh hưởng sinh hoạt và tài sản của người dân.

Ngập lụt cục bộ trên một số tuyến đường tại Quy Nhơn. (Ảnh: CTV)

Từ sáng 28/11, lực lượng quân đội, công an phối hợp chính quyền địa phương tiếp cận các khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân sơ tán và di chuyển tài sản. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải vượt dòng nước lũ, cõng người già, phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật đến nơi an toàn.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hoài Nhơn Bắc, tình trạng ngập tại tổ dân phố Hoài Sơn Nam có liên quan việc tiêu thoát nước qua đường cao tốc bắc-nam chậm, trong khi lượng nước từ khu vực đồi núi đổ xuống lớn. Địa phương đã bố trí lực lượng quân đội, công an trực 24/24 giờ để theo dõi, ứng phó.

Tại địa bàn này, nhiều điểm tràn bị ngập, gồm tràn Phú Nông, Hy Tường (tổ dân phố Hoài Sơn Đông); tràn Quy Thuận (tổ dân phố Hoài Châu Bắc); bờ tràn đường Lê Thánh Tông (tổ dân phố Công Thạnh) và bờ tràn tổ dân phố Liễu An. Khu vực suối bên đường cao tốc bắc-nam, đoạn xóm 3 Hy Văn trước đây, nay thuộc tổ dân phố Hoài Sơn cũng xảy ra sạt lở bờ suối, ngập cục bộ.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo ở những khu vực nguy hiểm. (Ảnh: CTV)

Tại xã Ân Hảo, nước sông An Lão dâng cao, tràn qua một số đoạn tỉnh lộ 629, trong đó có đoạn qua thôn Bình Hòa, khiến phương tiện lưu thông khó khăn. Nhiều điểm đường, cầu tràn dọc sông An Lão bị ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chính quyền địa phương đã tổ chức cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại các khu vực nguy hiểm.

Ở khu vực Quy Nhơn, mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số khu dân cư, tuyến đường thuộc các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây. Đáng chú ý, trưa 28/11, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh phối hợp Công an phường Quy Nhơn Nam khẩn trương đưa 20 trẻ tại Trường mầm non Quang Trung, đường La Văn Tiến ra khỏi khu vực ngập nước đến nơi an toàn.

Lũ trên sông Kôn tiếp tục lên

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, lũ trên sông An Lão được dự báo xuống chậm trong những giờ tiếp theo, nhưng có khả năng tăng trở lại. Trong khi đó, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên trong 12-24 giờ, phổ biến ở mức báo động 1 đến trên báo động 1; riêng khu vực hạ lưu có khả năng vượt báo động 2.

Trước tình hình trên, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp ven sông thuộc nhiều địa phương như An Vinh, An Lão, An Hòa, Ân Hảo, Vạn Đức, Quy Nhơn Bắc, An Nhơn, Tuy Phước và Tây Sơn. Ngập lụt có thể ảnh hưởng nhà cửa, công trình hạ tầng, giao thông, sản xuất nông nghiệp và đe dọa an toàn tính mạng người dân.

Nước lũ dâng cao, người dân được khuyến cáo tuyệt đối không tự ý đi qua. (Ảnh: CTV)

Tại hồ Định Bình, lúc 11 giờ ngày 28/11, mực nước hồ đạt 87,83m, dung tích 176,5 triệu m³, bằng 78% dung tích thiết kế. Lưu lượng nước đến hồ là 380m³/giây, tổng lưu lượng nước đi 202m³/giây. Trong khi đó, hồ Đồng Mít có lưu lượng nước đến khoảng 170m³/giây, lưu lượng điều tiết khoảng 120m³/giây, dung tích hồ khoảng 79 triệu m³. Các đơn vị quản lý đang theo dõi lượng nước về hồ và chủ động điều tiết nhằm bảo đảm an toàn công trình.

Đến 15 giờ ngày 28/11, mưa lớn trên diện rộng có nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, suối và các khu vực đô thị. Đáng chú ý, đất tại nhiều khu vực đã gần bão hòa sau các đợt mưa trước đó, làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Các địa bàn ven sông Kôn, Hà Thanh, An Lão và Lại Giang cần đặc biệt đề phòng nước lũ dâng cao.

Lực lượng chức năng di dời người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: CTV)

Theo dự báo, từ sáng 28 đến sáng 30/11, khu vực phía đông tỉnh tiếp tục có mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; khu vực giữa tỉnh có mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Đáng lưu ý, độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần bão hòa hoặc bão hòa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo tại 32 xã, phường.

Trước diễn biến mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ban hành Công điện 05/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu. “Các địa phương tiếp tục rà soát khu vực ngập sâu, vùng ven sông, suối, nơi có nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán dân; bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm ngập, cầu tràn, không để người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động kê cao tài sản, dự trữ lương thực, nước uống và các vật dụng thiết yếu; ngắt nguồn điện khi nước tràn vào nhà. Các hộ có người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật ở khu vực xung yếu cần chủ động di chuyển đến nơi an toàn, không chờ nước dâng cao mới sơ tán.