Phường Quy Nhơn Nam là địa phương có số hộ bị ngập nhiều nhất, với 250 hộ tại các khu phố 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Mưa lớn với cường suất khoảng 63 mm/giờ khiến hệ thống thoát nước quá tải, gây ngập cục bộ. Một số điểm sạt lở cũng xuất hiện tại các khu phố 2, 10 và 12. Đến thời điểm báo cáo, nước đã rút.

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 28-11, quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 2 (phường Quy Nhơn Tây) ngập sâu, gây chia cắt giao thông. Ảnh: An Nhiên

Tại phường Quy Nhơn Tây, mưa lớn làm ngập nhà của 40 hộ dân ở khu phố Long Mỹ, độ sâu khoảng 20-30 cm. Một số đoạn quốc lộ 1A qua địa bàn ngập sâu 0,4-0,8 m, khiến xe máy không thể lưu thông. Nước cũng dâng cao tại nhiều tuyến tràn, có nơi ngập từ 0,5-1 m.

Ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây - cho hay: Địa phương đã di dời xen ghép 22 hộ/73 nhân khẩu ở khu phố 2 đến nơi an toàn.

Tại phường Quy Nhơn, 42 hộ/162 nhân khẩu ở các khu vực có nguy cơ sạt lở núi Một và núi Bà Hỏa đã được sơ tán. Mưa lớn gây ngập nặng cục bộ tại một số khu vực như chợ Đầm, đường Hà Huy Tập, đường Trần Thị Dừa - Dương Bá Trạc. Phường Hoài Nhơn Bắc cũng ghi nhận 29 hộ bị ngập, 29 hộ/60 nhân khẩu được di dời; mưa lớn làm đổ ngã khoảng 20 m tường rào lưới B40.

Ngoài ra, tại phường Quy Nhơn Nam di dời 1 hộ/4 nhân khẩu ở khu phố 10; xã Đề Gi hoàn thành di dời 33 hộ/111 nhân khẩu tại khu vực chân và sườn núi Gành có nguy cơ sạt lở. Các hộ dân được bố trí đến nhà kiên cố lân cận hoặc địa điểm an toàn.

"Đến chiều tối 28-11, nhiều khu dân cư, tuyến đường bị ngập cục bộ ở phường Quy Nhơn Nam, trong đó có khu phố 15 nước đã rút. Người dân tranh thủ dọn dẹp bùn đất, sớm ổn định sinh hoạt" - ông Vũ Huy Hảo - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam thông tin.

Mưa lớn cũng gây sạt lở, hư hỏng một số công trình giao thông, thủy lợi. Đáng chú ý, tại xã Canh Vinh, sân cầu và mố cầu Bà Lương trên quốc lộ 19C tiếp tục bị xói lở, hư hỏng nặng; khu vực cầu Ri bị ngập sâu, gây chia cắt cục bộ.

Tại đèo Nha Sam, đất đá tiếp tục sạt lở từ mái taluy xuống mặt đường, địa phương đã tạm cấm người và phương tiện qua lại từ 15 giờ ngày 28-11.

Hồ Định Bình đến 16 giờ ngày 28-11 đã tích hơn 180 triệu m﻿3﻿ nước. Ảnh: An Nhiên

Tại xã An Lão, một điểm trên đường 5B An Hưng Bắc bị sạt lở khoảng 20 m³ đất. Xã An Vinh ghi nhận sạt lở taluy chân cầu Nước Trong Thượng dài khoảng 2 m và sập khoảng 3 m thanh kênh mương Đồng Mít. Phường Hoài Nhơn Tây có 2 điểm sạt lở bờ suối tại tổ dân phố Cự Tài.

Bên cạnh đó, nước lũ dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường, cầu tràn tại các xã Ân Hảo, Vân Canh, Hội Sơn, Kim Sơn, Bình Hiệp và các phường An Nhơn Nam, Tam Quan. Một số hồ chứa đã qua tràn, đang điều tiết nước để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Trời ngớt mưa, nước lũ trong sông An Lão xuống chậm. Ảnh: An Nhiên

Ông Ngô Vĩnh Khánh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết: "Hiện các địa phương tiếp tục bố trí lực lượng trực tại những khu vực ngập sâu, điểm có nguy cơ sạt lở, cầu tràn; giăng dây, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn".

Lũ trên các sông đang lên Lúc 16 giờ ngày 28-11, mực nước trên các sông phía Đông và trung tâm tỉnh Gia Lai đang tăng nhanh, xuất hiện lũ. Đáng chú ý, sông Hà Thanh tại trạm Diêu Trì đạt 5,76 m, vượt báo động III là 0,26 m; sông An Lão tại trạm An Hòa đạt 22,61 m, vượt báo động I là 0,61 m.

Nước lũ sông Hà Thanh đổ về nhánh sông Trường Úc, qua đập dâng Cây Dừa (xã Tuy Phước) vào chiều 28-11. Clip: An Nhiên

Trên sông Kôn, mực nước tại trạm Vĩnh Sơn đạt 70,83 m, dưới báo động I là 0,17 m; trạm Bình Nghi đạt 15,22 m, dưới báo động I là 0,28 m; trạm Thạnh Hòa đạt 6,07 m, vượt báo động I là 0,07 m. Trên sông Lại Giang, mực nước tại trạm Bồng Sơn đạt 5,15 m.