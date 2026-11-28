Trong bối cảnh đất đã ngấm no nước sau các đợt mưa lũ liên tiếp, nhiều hồ chứa đang tích nước ở mức cao, trong khi một số công trình đê điều, giao thông chưa được khắc phục hoàn toàn, tỉnh Gia Lai đang đối mặt với nguy cơ gia tăng lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất khi một đợt mưa lớn kéo dài tiếp tục xuất hiện từ nay đến ngày 30-11-2026.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến thiên tai.

Một nhà dân ở tổ dân phố Hoài Sơn Nam (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) bị ngập. Ảnh: Báo Gia Lai

Nước lũ tràn vào nhà, người dân di dời, kê cao đồ đạc. Ảnh: Báo Gia Lai

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 27-11 đến sáng sớm 29-11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến ở mức 70-200mm, có nơi trên 300mm. Đáng chú ý, nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Từ sáng sớm 29-11 đến sáng 30-11, các khu vực này tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Công điện cũng nêu rõ, đây là diễn biến đáng lo ngại bởi nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh vừa trải qua các đợt mưa lũ lớn, khiến đất đai đã bão hòa nước, khả năng thấm và tiêu thoát nước giảm. Trong khi đó, nhiều hồ chứa đã tích nước ở mức cao; một số công trình đê điều, giao thông bị hư hỏng chưa được khắc phục hoàn toàn. Điều kiện này làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, ngập sâu tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, sườn dốc, ven sông, suối. Nguy cơ mất an toàn hồ đập và các công trình đang thi công cũng được đặt ra trong đợt mưa lớn lần này.

Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán người dân ở tổ dân phố Hoài Sơn Nam (Gia Lai) bị nước lũ cô lập, chia cắt. Ảnh: Báo Gia Lai

Trước nguy cơ thiên tai diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ".

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các xã, phường, nhất là khu vực phía Đông và giữa tỉnh, phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về việc ứng phó thiên tai trên địa bàn. Các địa phương khẩn trương rà soát từng khu dân cư, từng hộ dân ở những khu vực có nguy cơ ngập sâu, cô lập, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; tập trung vào khu dân cư dưới chân núi, sườn dốc, ven sông, suối và những vị trí từng xảy ra sạt lở trong các đợt mưa lũ vừa qua.

Đối với các khu vực đã xác định có nguy cơ cao, mất an toàn, chính quyền phải chủ động tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra ngập lụt, chia cắt hoặc sạt lở. Trường hợp người dân không chấp hành, địa phương kiên quyết thực hiện cưỡng chế sơ tán theo thẩm quyền và quy định pháp luật khi cần thiết. Việc sơ tán phải đi đôi với bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu; đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực người dân di dời...