Gia Lai: Mưa lớn gây ngập diện rộng, nhiều khu dân cư bị cô lập

Mưa lớn gây ngập sâu, chia cắt nhiều khu dân cư

Chiều 12/11, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Từ đêm 11/11 đến chiều 12/11, khu vực phía Đông tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-120mm, một số nơi vượt 150mm. Đáng chú ý, Làng Chồm (xã Canh Liên) ghi nhận lượng mưa 202,2mm; Làng Cát (xã Canh Liên) 164,2mm; Bok Tới (xã Kim Sơn) 162,4mm và hồ Vạn Hội (xã Vạn Đức) 148mm.

Mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước tại các sông tăng cao.

Mưa lớn khiến khoảng 1.857 hộ dân bị ngập, cô lập tại nhiều địa phương. Trong đó, phường Quy Nhơn Bắc là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 1.605 hộ bị ngập. Riêng khu phố 2 có khoảng 400 hộ, nước ngập sâu từ 1,2-1,5m; khu phố 3 có khoảng 436 hộ, trong đó khoảng 130 hộ bị ngập nặng.

Tại xã Xuân An, 140 hộ với 431 nhân khẩu bị cô lập tại các xóm Nhơn Sư, Núi Đất, Đại Lợi Nam và Đại Hữu Nam. Xã Canh Liên có 67 hộ với 189 nhân khẩu bị cô lập tại Tổ 1, làng Đak Lâu. Ngoài ra, phường Quy Nhơn Đông có 19 hộ bị ngập; xã Canh Vinh có 26 nhà bị nước tràn vào.

Trước nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt giao thông, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 175 hộ với 516 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến chiều 12/11, tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Mực nước dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ gây ngập khu dân cư, mưa lũ còn làm hư hỏng nhiều công trình giao thông, kè biển và hạ tầng thiết yếu. Tại phường Quy Nhơn Nam, kè biển đường An Dương Vương bị hư hỏng khoảng 150m, đường dạo bộ sụt lún khoảng 50m².

Trên quốc lộ 1D, đoạn trước Resort Avani và dốc đèo Quy Hòa xảy ra sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã lập chốt, phân luồng và bước đầu thông tuyến.

Tại xã Canh Vinh, sạt lở xảy ra ở hai bên mố cầu Suối Bà Lương và mái taluy tại đèo Nha Sam, buộc chính quyền địa phương phải cấm lưu thông qua các vị trí nguy hiểm. Xã An Vinh ghi nhận nhiều điểm sạt lở trên tuyến ĐH01 với khối lượng khoảng 200m³ đất đá. Trong khi đó, tại xã An Lão, nhiều công trình giao thông, cầu tạm và hệ thống thoát nước bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.

Theo dự báo, từ chiều tối 12/11 đến sáng 13/11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Một số địa phương thuộc khu vực An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn, Quy Nhơn, Cát Tiến và Vân Canh có thể ghi nhận lượng mưa từ 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lũ khiến một số vị trí trên tuyến đê xuất hiện nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, gia cố.

Nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trên các sông, lũ sông Hà Thanh đang có xu thế giảm, tuy nhiên tại trạm Diêu Trì vẫn cao hơn báo động 3 là 0,06m. Trong khi đó, lũ hạ lưu sông Kôn tiếp tục lên, mực nước tại trạm Thạnh Hòa đã vượt báo động 2 là 0,03m, dự báo đạt đỉnh vào tối 12/11 rồi giảm chậm.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu không chủ quan, đặt an toàn người dân lên trên hết

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, trong chiều nay (12/11), Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương nhằm triển khai công tác ứng phó với mưa lũ.

Trong chiều 12/11, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp với các sở, ngành, địa phương nhằm triển khai công tác ứng phó với mưa lũ. (ảnh: Hoàng Thảo)

Tại cuộc họp, các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, rà soát, cảnh báo những khu vực nguy hiểm; chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, kiểm soát giao thông, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: "Các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kể cả khi mưa giảm, nước lũ tạm thời rút. Trong mọi tình huống, phải đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó từ sớm, từ xa, sẵn sàng xử lý kịp thời những tình huống phát sinh".

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, nắm chắc tình hình địa bàn; rà soát cụ thể từng khu dân cư, từng hộ dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, cô lập, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu dân cư dưới chân núi, sườn dốc, ven sông, suối và những vị trí đã được xác định có nguy cơ cao.

Việc cảnh báo, sơ tán người dân phải được thực hiện kịp thời, không chờ đến khi xảy ra sự cố mới triển khai. Các địa phương cần xây dựng phương án sơ tán cụ thể, bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển và tại nơi sơ tán; đặc biệt quan tâm người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ mang thai và các đối tượng dễ bị tổn thương.

Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu, không để người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Đối với những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, cầu yếu, tuyến đường bị chia cắt và vị trí có nguy cơ sạt lở, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bố trí lực lượng ứng trực liên tục 24/24h, tổ chức rào chắn, cảnh báo, kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không để người dân và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn. Đặc biệt, cần chú trọng các khu vực ngập lụt hạ du sông Kôn, sông Hà Thanh thuộc địa bàn Tuy Phước và Quy Nhơn.

Các sở, ngành liên quan được giao phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình giao thông, đê điều, kè và hồ chứa; kịp thời xử lý các vị trí xung yếu, có nguy cơ mất an toàn.

Đối với các điểm sạt lở trên quốc lộ 1D, tuyến đường vào làng Canh Tiến, cầu Suối Bà Lương và những công trình giao thông trọng yếu khác, Sở Xây dựng phải khẩn trương kiểm tra, triển khai biện pháp cảnh báo, phân luồng và khắc phục hư hỏng, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngay sau khi mưa lũ giảm, các địa phương chủ động huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường, sửa chữa cơ sở hạ tầng, khôi phục giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế và các dịch vụ thiết yếu; hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.