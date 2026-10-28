Gia Lai mùa lễ hội: Siết quản lý thị trường, giữ hình ảnh điểm đến

Khi những triền đồi Tây Nguyên nhuộm vàng sắc hoa dã quỳ, Gia Lai cũng bước vào mùa lễ hội sôi động nhất trong năm. Từ không gian văn hóa cồng chiêng đến cảnh sắc hùng vĩ của núi lửa Chư Đang Ya, vùng đất đại ngàn sẵn sàng chào đón du khách bằng những trải nghiệm đậm bản sắc.

Để chủ động kiểm soát thị trường trong mùa lễ hội, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai triển khai cao điểm kiểm tra, giám sát thị trường phục vụ các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn. Trọng tâm là nắm bắt diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa, dịch vụ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.