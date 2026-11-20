Ngày 20/11, thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính) tỉnh Gia Lai cho biết, chỉ trong 1 tuần (từ ngày 13 - 19/11/2026), Gia Lai đã thu hút mới 5 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 678,64 tỷ đồng. Trong đó, có 3 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), với tổng vốn 514,71 tỷ đồng; 2 dự án đầu tư trong KKT, KCN với tổng vốn 163,93 tỷ đồng.

Tính đến nay, toàn tỉnh thu hút mới 267 dự án trong năm 2026, vượt 57,06% kế hoạch.

Đáng chú ý, trong số các dự án mới có Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bình Phú 2 của Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng công nghiệp BNT, với tổng vốn đầu tư 498 tỷ đồng, tại xã Bình Phú.

Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến cũng ghi nhận dự án Nhà máy Cà phê Phi Long Gia Lai của Công ty TNHH MTV Phi Long Gia Lai, với vốn đầu tư 110 tỷ đồng, tại KCN Nam Pleiku, thuộc địa bàn xã Ia Tôr và xã Bờ Ngoong.

Tại KKT Nhơn Hội, dự án Chợ trung tâm của Công ty Cổ phần Becamex Bình Định được thu hút đầu tư với tổng vốn 53,93 tỷ đồng, tại Khu công nghiệp – Đô thị Becamex A, xã Canh Vinh.

Ngoài ra, tỉnh còn thu hút Dự án Trồng cây nông nghiệp lâu năm và cây ăn quả của Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, vốn đầu tư 1,76 tỷ đồng, tại thôn Phú Tân, xã Ia Tôr; Dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại xã Chư A Thai của Công ty Cổ phần Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện, vốn đầu tư 14,95 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Châu, Phó giám đốc Sở Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 19/11/2026, toàn tỉnh đã thu hút mới 267 dự án, đạt 157,06% kế hoạch UBND tỉnh giao (170 dự án), vượt 57,06% kế hoạch, với tổng vốn đăng ký đầu tư 248.862,11 tỷ đồng.

Trong đó, có 258 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 244.182,06 tỷ đồng và 9 dự án FDI với tổng vốn 4.680,05 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số dự án thu hút mới tăng 57,99%, tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 58,52%. Đây là kết quả đáng chú ý trong nỗ lực mở rộng quy mô thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng và lợi thế phát triển của tỉnh.

Xét theo lĩnh vực, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi thu hút 132 dự án, tổng vốn đăng ký 170.599,76 tỷ đồng. Tiếp đến là bất động sản, kinh tế đô thị với 14 dự án, tổng vốn 32.217,55 tỷ đồng; xây dựng, hạ tầng với 29 dự án, tổng vốn 21.542,13 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản với 58 dự án, tổng vốn 14.510,9 tỷ đồng.

Lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch thu hút 29 dự án với tổng vốn 9.269,93 tỷ đồng. Các lĩnh vực dịch vụ cảng và logistics, y tế, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng ghi nhận những dự án đầu tư mới.

Về phân bố địa bàn, khu vực ngoài KKT, KCN thu hút 232 dự án với tổng vốn 214.987,7 tỷ đồng; trong đó có 46 dự án trong các cụm công nghiệp với tổng vốn 9.869,95 tỷ đồng và 186 dự án ngoài cụm công nghiệp với tổng vốn 205.117,75 tỷ đồng. Khu vực trong KKT, KCN thu hút 35 dự án với tổng vốn 33.874,41 tỷ đồng.

Cùng với thu hút dự án mới, tỉnh tiếp tục thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 115 dự án, với tổng vốn tăng thêm 16.524,59 tỷ đồng. Trong đó, 74 dự án trong KKT, KCN tăng vốn 7.061 tỷ đồng; 41 dự án ngoài KKT, KCN tăng vốn 9.463,34 tỷ đồng.

Công tác rà soát, xử lý các dự án cũng được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hồi, chấm dứt 20 dự án trong KKT, KCN với tổng vốn đầu tư 3.137 tỷ đồng và 12 dự án ngoài KKT, KCN với tổng vốn 1.644,58 tỷ đồng; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư đối với 16 dự án.

Cũng theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, cùng với kết quả thu hút đầu tư, tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý. Theo đó, từ ngày 12 - 18/11/2026, Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 39 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 317 tỷ đồng. Đồng thời, có 10 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 6 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 81 doanh nghiệp giải thể. Lũy kế từ ngày 1/1 - 18/11/2026, toàn tỉnh có 3.332 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 47,6% chỉ tiêu 7.000 doanh nghiệp của năm, tăng khoảng 18,19% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn đăng ký đạt 53.861 tỷ đồng, tương đương 107,72% chỉ tiêu 50.000 tỷ đồng, tăng khoảng 110,79% so với cùng kỳ. Những kết quả về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đang góp phần mở rộng quy mô nền kinh tế, tạo thêm nguồn lực cho phát triển sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.