Gia Lai: Một trường thu quỹ 'Ban đại diện cha mẹ học sinh' trái quy định

Theo báo cáo của phường Diên Hồng, qua quá trình kiểm tra việc thu quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh tại Trường THCS Nguyễn Du đã phát hiện bất thường trong việc thu quỹ đầu năm học.

Ngôi trường bị phát hiện việc thu quỹ Hội cha mẹ học sinh trái quy định.

Cụ thể, từ tháng 10/2026, Ban đại diện cha mẹ học sinh của 18 lớp của trường Trường THCS Nguyễn Du đã nộp vào tài khoản ngân hàng của cá nhân mang tên N.T.L.G với nội dung chuyển khoản "nộp quỹ trường". Tổng số tiền là 54 triệu đồng, tương ứng với mỗi lớp 3 triệu đồng, để làm quỹ hoạt động chung. Việc nộp quỹ này được xác định là chưa đúng quy định.

Theo ông Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cùng UBND phường Diên Hồng đã có văn bản yêu cầu các trường phổ biến đầy đủ quy định về điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 81/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hoặc thời hạn hỗ trợ; đồng thời không được ép buộc, gây áp lực đối với phụ huynh trong việc đóng góp kinh phí hoạt động.

"Dù Thông tư 81 đến ngày 15/11 mới có hiệu lực, địa phương đã quán triệt, yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện, không để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định", ông Minh nói.

Ông cũng cho biết, đơn vị đang tiếp tục làm rõ các khoản thu và quy trình thực hiện để báo cáo lãnh đạo phường. Nếu phát hiện sai phạm, cơ quan chức năng sẽ đề xuất mức xử lý phù hợp.