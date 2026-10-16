Gia Lai mời thầu 3 dự án điện gió với tổng vốn hơn 10.522 tỷ đồng

Theo thông báo, việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai là đơn vị mời thầu, tiếp nhận hồ sơ dự thầu.

Địa điểm tiếp nhận và mở thầu tại hội trường Sở Công Thương (số 70 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn). Thời điểm đóng thầu và mở thầu dự kiến vào sáng 30-11-2026.

Cụ thể, Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang được triển khai trên diện tích 45 ha tại xã KDang, công suất lắp đặt 100 MW, tổng vốn đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng. Nhà đầu tư phải bảo đảm dự thầu hơn 34 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam nhận bản ghi nhớ đầu tư dự án điện gió, điện mặt trời tại Gia Lai vào cuối tháng 8-2025. Ảnh: An Nhiên

Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang - giai đoạn 2 có diện tích 47,58 ha, cũng tại xã KDang, công suất 100 MW, tổng vốn đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng. Mức bảo đảm dự thầu hơn 33 tỷ đồng.

Trong khi đó, Dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong có diện tích 42 ha tại xã Ia Băng và xã Bờ Ngoong, công suất 100 MW, tổng vốn đầu tư hơn 3.764 tỷ đồng. Mức bảo đảm dự thầu hơn 37 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính, các dự án nhằm bổ sung nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải.

Trước đó, Sở Tài chính đã thông báo mời quan tâm đối với cả 3 dự án. Mỗi dự án có 2 nhà đầu tư đăng ký và đều đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm. Vì vậy, tỉnh tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Cụ thể, tại Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang, 2 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu là Công ty CP Năng lượng Vinenergo và Công ty CP Điện gió Trung Nam Gia Lai - Xã Trang.

Với Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang - giai đoạn 2, các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu là Công ty CP Điện gió Trung Nam Thuận Nam và Công ty CP Năng lượng Vinenergo.

Đối với Dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong, 2 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu gồm Công ty CP Năng lượng Vinenergo và liên danh Công ty CP Điện gió Trung Nam Gia Lai - Bờ Ngoong, Công ty TNHH Đầu tư điện Ninh Thuận.

Ngày 9-10, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt hồ sơ mời thầu 3 dự án, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo để lựa chọn nhà đầu tư.

Ngoài 3 dự án điện gió nói trên, Gia Lai còn đang thông báo mời quan tâm 2 dự án năng lượng khác. Trong đó, Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Ea Dreh có công suất thiết kế 40 MW, tổng vốn đầu tư 1.007 tỷ đồng, diện tích khoảng 46,05 ha tại xã Ia Dreh.

Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 2, thuộc Cụm Nhà máy điện gió Ia Le, có công suất thiết kế 42 MW, tổng vốn đầu tư 1.468 tỷ đồng, diện tích khoảng 27,3 ha tại xã Chư Pưh và xã Ia Le.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 1-10-2026, toàn tỉnh có 110 dự án năng lượng tái tạo. Trong đó, 3 dự án đã vận hành, 2 dự án đã hoàn thành xây dựng, 2 dự án đang thi công, 69 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và 34 dự án đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư. Sở Tài chính đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan để hoàn thiện thủ tục đối với 34 dự án này.