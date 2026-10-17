Gia Lai mời thầu 3 dự án điện gió hơn 10.522 tỷ đồng

Ba dự án gồm: Nhà máy điện gió Xã Trang, Nhà máy điện gió Xã Trang - giai đoạn 2 và Nhà máy điện gió Bờ Ngoong. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời điểm đóng thầu và mở thầu dự kiến vào sáng 30-11-2026, tại Sở Công Thương tỉnh Gia Lai (số 70 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn).

Các dự án điện gió đang hoạt động hiệu quả ven biển Gia Lai

Cụ thể, Nhà máy điện gió Xã Trang có diện tích 45 ha tại xã KDang, công suất 100MW, vốn đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng.

Nhà máy điện gió Xã Trang - giai đoạn 2 có diện tích 47,58ha, cũng tại xã KDang, công suất 100MW, vốn đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng.

Nhà máy điện gió Bờ Ngoong có diện tích 42ha tại hai xã Ia Băng và Bờ Ngoong, công suất 100MW, vốn đầu tư hơn 3.764 tỷ đồng.

Ngoài 3 dự án trên, Gia Lai cũng đang mời quan tâm đối với dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Ea Dreh, công suất 40MW, vốn đầu tư 1.007 tỷ đồng và dự án Nhà máy điện gió Ia Le 2, công suất 42MW, vốn đầu tư 1.468 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 1-10-2026, toàn tỉnh có 110 dự án năng lượng tái tạo. Trong đó, 3 dự án đã vận hành, 2 dự án hoàn thành xây dựng, 2 dự án đang thi công, 69 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và 34 dự án đang thực hiện các thủ tục liên quan.