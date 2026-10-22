Gia Lai mời gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào 5 lĩnh vực ưu tiên

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh mong muốn cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản bằng các chương trình hợp tác thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai (phải) cùng lãnh đạo tỉnh Kanagawa (Nhật Bản). Ảnh: NGỌC LUẬN

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có diện tích hơn 21.500km², dân số trên 3,5 triệu người, với lợi thế về vùng nguyên liệu nông - lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và du lịch. Đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và cảng nước sâu Phù Mỹ đang được triển khai, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2028, kỳ vọng tăng cường kết nối vùng nguyên liệu, trung tâm sản xuất và cảng biển.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 8,03%, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3 tỷ USD. Gia Lai thu hút 227 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký khoảng 7,68 tỷ USD, trong đó có 8 dự án FDI với tổng vốn khoảng 179,9 triệu USD. Hiện tỉnh có 19 dự án đầu tư của Nhật Bản, tổng vốn đăng ký khoảng 234,15 triệu USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Gia Lai và Nhật Bản trong 9 tháng đạt gần 435,76 triệu USD.

Tỉnh xác định 5 lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; năng lượng tái tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu; logistics liên vùng kết nối cửa khẩu với cảng biển; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa và phát triển đô thị hiện đại.

Các bên ký kết hợp tác tại hội nghị. Ảnh: NGỌC LUẬN

Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nhân Khởi nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (E-Future) và Công ty CP Becamex Bình Định (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, mở thêm kênh kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội đầu tư và phát triển hạ tầng công nghiệp.