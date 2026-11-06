Gia Lai mới giải ngân hơn 23% kinh phí khoa học công nghệ

Hơn 432 tỷ đồng chưa giải ngân

Tiến độ giải ngân thấp là một trong những hạn chế được nêu tại phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai, diễn ra ngày 4/11. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc - Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo, năm 2026, tổng dự toán, kế hoạch vốn được giao cho các lĩnh vực trên là 564,166 tỷ đồng. Đến ngày 28/10, số tiền giải ngân mới đạt 132,095 tỷ đồng, tương ứng 23,41%. Còn 432,071 tỷ đồng chưa giải ngân, chiếm hơn ba phần tư nguồn kinh phí được giao. Tỷ lệ này cho thấy khối lượng kinh phí cần tiếp tục giải ngân còn lớn khi năm ngân sách đã bước vào quý cuối.

Cùng với tiến độ giải ngân, khối lượng nhiệm vụ chưa hoàn thành cũng đặt ra yêu cầu tăng tốc. Trong 341 nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đến tháng 10 mới hoàn thành 170 nhiệm vụ, đạt 49,85%; 168 nhiệm vụ đang triển khai đúng tiến độ. Số chỉ tiêu hoàn thành là 72/151, đạt 47,68%.

Như vậy, số nhiệm vụ và chỉ tiêu đã hoàn thành đều chưa đạt một nửa tổng số được giao. Riêng các công việc tồn đọng cần tập trung xử lý gồm 3 nhiệm vụ quá hạn và 11 chỉ tiêu chưa đạt. Việc giải quyết những công việc này phải được thực hiện cùng với khối lượng nhiệm vụ đang triển khai, trong thời gian còn lại của năm 2026.

Một hạn chế khác nằm ở chất lượng và khả năng khai thác dữ liệu. Dữ liệu tại một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa đồng đều; việc chuẩn hóa, làm sạch, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng chưa thực sự đồng bộ. Đây là những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện để phục vụ hoạt động quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Đến thời điểm báo cáo, 7 cơ sở dữ liệu đã hoàn thành kết nối, tích hợp vào kho dữ liệu số của tỉnh, còn 16 cơ sở dữ liệu đang tiếp tục triển khai kết nối trong quý IV/2026. Cùng thời gian này, tỉnh phải hoàn thiện phương án bảo vệ đối với 132 hệ thống thông tin còn lại. Khối lượng công việc về dữ liệu và an toàn thông tin vì thế vẫn lớn, bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh sử dụng nguồn kinh phí đã được cấp.

Đẩy nhanh giải ngân gắn với chất lượng sản phẩm

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu duy trì giao ban định kỳ để rà soát tiến độ, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá KPI hằng tháng đối với cán bộ, công chức và tổ chức. Qua đó, nâng cao trách nhiệm và kỷ luật thực thi công vụ.

Với những vướng mắc trong triển khai các đề án, ông Tuấn yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các đề án về STEM, số hóa dữ liệu sức khỏe nhân dân và chuyển đổi số y tế. Các đề án phải được triển khai thực chất, tạo ra sản phẩm và hiệu quả cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời yêu cầu khai thác hiệu quả dữ liệu số đã xây dựng, nâng chất lượng xử lý công việc. Việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phải gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, coi đây là yêu cầu xuyên suốt, bắt buộc.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu đẩy nhanh giải ngân các nguồn kinh phí đã được cấp, rà soát nhu cầu vốn thực tế của từng đề án, ưu tiên những khối lượng đủ điều kiện thanh toán. Ông nhấn mạnh phải đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo tiến độ giải ngân mà nghiệm thu sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước khối lượng công việc còn lớn, thời gian đến cuối năm không nhiều, ông Ngọc yêu cầu khẩn trương rà soát các công việc tồn đọng, xử lý dứt điểm 3 nhiệm vụ quá hạn và 11 chỉ tiêu chưa đạt. Mỗi nhiệm vụ phải có lộ trình, thời hạn, đầu mối chịu trách nhiệm rõ ràng. Những hạn chế không được kéo dài sang năm 2027 nếu không có lý do chính đáng và được cấp có thẩm quyền xem xét.

Về dữ liệu, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hoàn thành tích hợp 16 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo kế hoạch, sớm đưa Trung tâm điều hành thông minh và Kho dữ liệu số dùng chung vào hoạt động thực chất. Trước mắt, tập trung làm sạch, kết nối, khai thác dữ liệu đất đai, hộ tịch, y tế và an sinh xã hội; hoàn thiện phương án bảo vệ 132 hệ thống thông tin còn lại trong quý IV/2026.

Ông Ngọc yêu cầu thay đổi thực chất phương thức tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm cụ thể đưa vào vận hành, nghiệm thu hoặc văn bản chính thức ban hành theo yêu cầu, không chỉ dựa vào hồ sơ, báo cáo hay tỷ lệ tiến độ. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW phải gắn với đánh giá cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát và trách nhiệm người đứng đầu.