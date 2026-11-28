Theo phương án, khuôn viên di tích quốc gia Tháp Đôi dự kiến lên khoảng 9.300m² bao gồm phần diện tích di tích hiện hữu, khu đất trường tiểu học liền kề và phần đất của khoảng 4 hộ dân

Ngày 28.11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có văn bản thống nhất chủ trương mở rộng, đầu tư tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Tháp Đôi theo phương án 2, nâng tổng diện tích khuôn viên dự kiến lên khoảng 9.288,48m².

Quyết định này được UBND tỉnh ban hành nhằm cụ thể hóa Kết luận số 291-KL/TU ngày 28.10.2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 27, trên cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh.

Theo định hướng được thống nhất, khuôn viên di tích Tháp Đôi sau mở rộng sẽ bao gồm phần diện tích di tích hiện hữu, khu đất trường tiểu học liền kề và phần đất của khoảng 4 hộ dân. Với mục đích là bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc Champa đặc sắc, đồng thời tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch và chỉnh trang diện mạo đô thị.

Để tránh dàn trải và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo triển khai dự án theo lộ trình từng giai đoạn. Các hạng mục đã đủ điều kiện sẽ được ưu tiên thực hiện trước, không tiến hành giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng loạt toàn bộ phạm vi mở rộng ngay trong giai đoạn đầu.

Về phân công nhiệm vụ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện phương án mở rộng và tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan khu di tích.

Đồng thời, đề xuất chủ trương đầu tư, xác định tổng mức đầu tư dự kiến, nguồn vốn và lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn; ưu tiên triển khai các hạng mục có đủ điều kiện, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, không yêu cầu giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng loạt toàn bộ phạm vi mở rộng trong giai đoạn đầu.

Ở góc độ quy hoạch và hạ tầng, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ rà soát sự phù hợp với các quy hoạch hiện hành, tham mưu điều chỉnh và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho khu vực di tích.

Ngoài ra nghiên cứu phương án sử dụng đất, tổ chức giao thông, bố trí bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với định hướng phát triển chung của đô thị.

Di tích Tháp Đôi hút khách du lịch đến tham quan

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND phường Quy Nhơn chủ trì rà soát hiện trạng, nguồn gốc, pháp lý sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong phạm vi dự kiến mở rộng.

Địa phương cần xác định rõ các hộ dân bị ảnh hưởng, đánh giá nhu cầu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đề xuất lộ trình thực hiện sát thực tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Cùng với đó, Sở Tài chính rà soát nhu cầu kinh phí, tham mưu phương án bố trí vốn và phân kỳ đầu tư đúng quy định về đầu tư công và ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở VHTTDL thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ chung và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30.11.

Những vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời để tỉnh xem xét, tháo gỡ ngay, bảo đảm mọi khâu từ lập quy hoạch, thu hồi đất đến bố trí vốn đều tuân thủ đúng trình tự pháp luật.