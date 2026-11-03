Gia Lai mở rộng hợp tác giáo dục với các đối tác Australia

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại cuộc họp trực tuyến.

Sáng 3/11, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đối tác Australia nhằm trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tham dự cuộc họp có ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT; lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cùng đại diện một số cơ sở giáo dục, địa phương.

Tại điểm cầu Australia có đại diện Đại học Charles Darwin, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Australia, Học viện iProgress và một số đối tác.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Văn Nam cho biết, buổi làm việc tiếp nối chuyến công tác tại Australia từ ngày 26/9 đến 4/10 của Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm Trưởng đoàn. Qua chuyến công tác, ba hướng hợp tác giáo dục có triển vọng đã được đặt ra.

Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Học viện iProgress Academy và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn bước đầu trao đổi mô hình đào tạo dự kiến hai năm tại Việt Nam, một năm tại Australia, tập trung vào các ngành kỹ thuật và nông nghiệp công nghệ cao.

Đối với giáo dục đại học và nghiên cứu, Đại học Charles Darwin và Đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã trao đổi định hướng kết nối với Trường Đại học Quy Nhơn, nghiên cứu mô hình liên kết hoặc chuyển tiếp hai năm tại Việt Nam, hai năm tại Australia. Các bên cũng hướng đến thúc đẩy học bổng, trao đổi giảng viên, sinh viên, giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, ở lĩnh vực giáo dục phổ thông, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Australia quan tâm nghiên cứu đầu tư Trường phổ thông liên cấp Việt – Úc tại Quy Nhơn, hướng đến xây dựng môi trường học tập chất lượng cao, tăng cường ngoại ngữ. Tuy nhiên, đây mới là định hướng tìm hiểu ban đầu, cần tiếp tục khảo sát và xem xét theo quy định pháp luật.

Các đại biểu tham dự.

Theo ông Phạm Văn Nam, thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Gia Lai xác định hợp tác quốc tế là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, kỹ năng nghề, ngoại ngữ và năng lực hội nhập cho người học.

Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các bên sớm cụ thể hóa ba hướng hợp tác. Trong đó, với đào tạo nghề và đại học, cần lựa chọn những ngành có tính khả thi, thống nhất đầu mối, đối chiếu chương trình, công nhận kết quả học tập, đồng thời chú trọng quyền lợi người học, chi phí và cơ hội việc làm.

Đối với định hướng đầu tư Trường Việt – Úc, ông Nam đề nghị nhà đầu tư cung cấp thông tin về chủ thể, quy mô, năng lực tài chính, nhu cầu đất đai và phương án vận hành để các cơ quan chức năng hướng dẫn theo thẩm quyền.

Trên cơ sở trao đổi, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với Sở Ngoại vụ, các sở, ngành và cơ sở giáo dục tổng hợp đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Tuy nhiên, các chương trình, dự án hợp tác phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, tính khả thi, minh bạch và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã giới thiệu về cơ sở đào tạo, trao đổi và thảo luận những nội dung hợp tác tiềm năng. Đại diện các đối tác tại Australia cũng chia sẻ những lĩnh vực quan tâm, mong muốn kết nối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thông qua buổi làm việc, các bên có thêm cơ hội tìm hiểu lĩnh vực cùng quan tâm, xác định đầu mối phối hợp và trao đổi những bước triển khai hợp tác cụ thể trong thời gian tới.