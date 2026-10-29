Gia Lai mở rộng đầu ra cho nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Gia Lai) đã triển khai 18 chương trình, sự kiện hội chợ, triển lãm và kết nối giao thương trong nước, quốc tế, đạt 100% kế hoạch, với tổng kinh phí thực hiện 4.864 triệu đồng.

Những hoạt động này góp phần tạo thêm không gian quảng bá, kết nối đối tác và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho sản phẩm địa phương.

Từ những gian hàng tại phiên chợ đến các phiên livestream trên nền tảng số, Gia Lai đang từng bước mở rộng cánh cửa thị trường cho nông sản và sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Hành trình ấy cần sự đồng hành của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chính những người sản xuất, để mỗi sản phẩm không chỉ được biết đến mà còn tìm được đầu ra ổn định. Bởi khi nông sản có thị trường, nghề truyền thống có cơ hội được tiếp nối, cũng là lúc sinh kế của người dân được vun đắp, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.