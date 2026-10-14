Gia Lai: Mở lối tiêu thụ nông sản bằng chuyển đổi số và thương mại điện tử

Gỡ khó từ gốc, nâng tầm giá trị nông sản

Với mong muốn đưa nông sản quê hương vượt khỏi những giới hạn quen thuộc, bà Nguyễn Thị Bích Thu chọn cách đến tận cơ sở, tìm hiểu thực tế sản xuất, lắng nghe khó khăn của doanh nghiệp để cùng tìm hướng tháo gỡ.

Theo bà Thu, hiện nay nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tại Gia Lai đã đầu tư cải tiến quy trình, chú trọng chất lượng, sử dụng nguyên liệu tự nhiên để tạo ra những sản phẩm đặc trưng như cà phê, bánh chế biến từ nông sản. Tuy nhiên, không ít sản phẩm vẫn gặp khó khi tiếp cận các hệ thống phân phối do hạn chế về bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu và kinh nghiệm thương mại hóa.

“Có những doanh nghiệp, hợp tác xã nỗ lực xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương. Họ dồn vốn cải tiến quy trình sản xuất, làm ra những gói cà phê, những sản phẩm bánh chế biến từ nông sản với chất lượng tốt, chú trọng thành phần tự nhiên. Thế nhưng, khi đưa sản phẩm đi chào hàng, những người sản xuất ấy lại gặp trở ngại ở chính khâu thương mại hóa”, bà Thu chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu (ở giữa) nhận định: “Việc tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam - Vietnam Foodexpo 2025 là một bước đi để doanh nghiệp Gia Lai nâng chuẩn quốc tế, mở rộng thị trường và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ chế biến thực phẩm Việt Nam".

Từ thực tế đó, bà cho rằng công tác xúc tiến thương mại không thể chỉ dừng lại ở việc tổ chức hội chợ hay kết nối một cuộc gặp gỡ. Muốn sản phẩm địa phương đi xa, cần đồng hành với doanh nghiệp từ khâu hoàn thiện bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu đến đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường.

Với những doanh nghiệp có định hướng xuất khẩu, việc hỗ trợ còn bao gồm hoàn thiện hồ sơ năng lực, tìm hiểu quy định của thị trường nhập khẩu, kết nối đối tác và tiếp cận các chương trình khuyến công phù hợp.

Trong quá trình công tác, bà Thu trực tiếp tham gia rà soát văn bản, hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ đúng quy định, đúng đối tượng. Tại các chuyến khảo sát biên giới và hội chợ quốc tế ở Lào, Campuchia, Trung Quốc, bà phối hợp với cơ quan thương vụ, ban tổ chức nước bạn để hỗ trợ doanh nghiệp bố trí gian hàng, tiếp cận đối tác, tìm hiểu điều kiện vận chuyển và thanh toán quốc tế.

“Để xuất khẩu, một sản phẩm tốt thôi chưa đủ. Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ, tiêu chuẩn chất lượng, giấy tờ kiểm định, phương án vận chuyển và những điều kiện thương mại phù hợp. Người làm xúc tiến thương mại phải chủ động nắm bắt quy định, tìm hiểu thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn ngay từ đầu”, bà Thu nhấn mạnh.

Theo bà, mỗi lô hàng được thông quan không chỉ là kết quả của quá trình hoàn thiện thủ tục, mà còn mở thêm cơ hội để sản phẩm địa phương tiếp cận người mua, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Tận dụng thương mại điện tử để mở rộng đầu ra

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, chuyển đổi số và thương mại điện tử đang mở ra hướng đi mới cho nông sản Gia Lai. Thông qua các nền tảng trực tuyến, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm đến khách hàng ở nhiều địa phương, giảm sự phụ thuộc vào phạm vi thị trường truyền thống và mở rộng cơ hội kết nối với đối tác.

Gia Lai hiện nay đang mở lối tiêu thụ nông sản bằng chuyển đổi số và thương mại điện tử

Tuy nhiên, theo bà Thu, đưa sản phẩm lên môi trường số không đơn thuần là đăng tải hình ảnh hay thông tin bán hàng. Doanh nghiệp cần chuẩn hóa thông tin sản phẩm, đầu tư hình ảnh, xây dựng nội dung giới thiệu rõ ràng, minh bạch về nguồn gốc và chất lượng; đồng thời chú trọng khâu xử lý đơn hàng, vận chuyển và chăm sóc khách hàng.

Đối với những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, đây vẫn là quá trình cần được hướng dẫn và hỗ trợ. Bởi nếu không có chiến lược tiếp cận phù hợp, sản phẩm dù chất lượng tốt cũng khó tạo được sức hút giữa thị trường trực tuyến ngày càng cạnh tranh.

Vì vậy, việc kết hợp xúc tiến thương mại trực tiếp với các phương thức quảng bá, phân phối trên nền tảng số có ý nghĩa thiết thực. Hội chợ giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ đối tác và nắm bắt nhu cầu thị trường; trong khi thương mại điện tử tạo điều kiện duy trì khả năng tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm và mở rộng kênh bán hàng.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu nâng cao giá trị nông sản địa phương, nhất là những sản phẩm có lợi thế về nguyên liệu, chất lượng và bản sắc vùng miền. Khi được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa thông tin và tiếp cận đúng kênh phân phối, sản phẩm không chỉ có thêm cơ hội tiêu thụ mà còn tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng.

Điều nữ giám đốc mong muốn là nông sản Gia Lai không chỉ dừng lại ở xuất khẩu nguyên liệu thô, mà từng bước nâng cao tỷ trọng chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tốt hơn những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Trong công việc, bà không xem vai trò người đứng đầu chỉ là phân công nhiệm vụ, mà còn là trực tiếp nắm bắt tình hình, lắng nghe doanh nghiệp, phối hợp cùng tập thể giải quyết những vấn đề phát sinh và chịu trách nhiệm với phần việc được giao.

“Hiệu quả của một chương trình không nên chỉ được nhìn qua số lượng hội chợ hay cuộc kết nối được tổ chức. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, sản phẩm được cải thiện, người sản xuất có thêm động lực nâng cao chất lượng và chuỗi giá trị nông sản được củng cố”, bà Thu chia sẻ.

Với những nỗ lực trong quá trình công tác, bà Nguyễn Thị Bích Thu đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025, nhiều bằng khen của Bộ Công Thương và UBND tỉnh; 5 năm liên tiếp đạt danh hiệu đảng viên xuất sắc.

Hiện nay, nông sản Gia Lai đã có mặt tại gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật như Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Nhật Bản. Đây là kết quả của quá trình chuẩn hóa sản xuất, đầu tư chế biến và xây dựng vùng nguyên liệu gắn với thị trường xuất khẩu.