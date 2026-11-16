Gia Lai mở hướng kết nối vùng nguyên liệu với ngành công nghiệp gia vị Trung Quốc

Tại đây, đoàn công tác đã tham quan Bảo tàng Gia vị Dương An, tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển ngành gia vị của địa phương.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai tham quan, tìm hiểu các sản phẩm gia vị được trưng bày tại Bảo tàng Gia vị Dương An. Ảnh: Đức Hoàng

Từ những hộ kinh doanh nhỏ lẻ vào cuối những năm 1970, sau hơn 40 năm, Dương An đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất, chế biến và phân phối gia vị lớn của Trung Quốc, được mệnh danh là “Thủ phủ hương vị Trung Quốc”.

Hiện nay, Dương An có khoảng 327 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh gia vị, với doanh số hằng năm trên 30 tỷ NDT, tương đương hơn 4 tỷ USD. Các sản phẩm của địa phương đã có mặt tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 1.200 dòng sản phẩm.

Một trong những yếu tố tạo nên thành công của ngành gia vị Dương An là phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, từ tổ chức vùng nguyên liệu, thu mua, sơ chế, chế biến đến kiểm nghiệm chất lượng, đóng gói, xây dựng thương hiệu và phân phối.

Bên cạnh đó, Dương An còn xây dựng hệ thống phòng kiểm nghiệm dùng chung, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nguồn hàng, giao dịch và thương mại điện tử. Mô hình liên kết này giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng gia vị quốc tế.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai trao đổi với đại diện địa phương về mô hình phát triển ngành công nghiệp gia vị tại Dương An. Ảnh: Đức Hoàng

Tìm hiểu mô hình thực tế, đoàn công tác tỉnh Gia Lai quan tâm đến kinh nghiệm tổ chức vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Sau khi hợp nhất, Gia Lai có không gian phát triển nông nghiệp rộng lớn, với nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Trong đó, hồ tiêu là một trong những cây trồng có thế mạnh, với diện tích khoảng 8.425 ha, sản lượng hằng năm trên 26.600 tấn.

Tỉnh đang chú trọng phát triển vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng, tăng cường liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu; đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Trong khi Gia Lai có lợi thế về vùng nguyên liệu, các doanh nghiệp Dương An sở hữu kinh nghiệm và thế mạnh về công nghệ chế biến, phát triển sản phẩm gia vị tổng hợp, kiểm soát chất lượng, logistics và hệ thống phân phối.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai và đại diện địa phương chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Gia vị Dương An. Ảnh: Đức Hoàng

Thông qua chương trình khảo sát, hai bên đề xuất nghiên cứu hợp tác phát triển vùng nguyên liệu cây gia vị tại Gia Lai gắn với nhu cầu của doanh nghiệp Trung Quốc; kết nối thu mua, chế biến, xuất khẩu và trao đổi kinh nghiệm xây dựng chuỗi giá trị nông sản.

Mô hình phát triển ngành gia vị Dương An cũng là kinh nghiệm thực tiễn để Gia Lai tham khảo trong tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, thu hút đầu tư chế biến sâu và nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất, tiêu thụ.