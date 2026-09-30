Gia Lai mở đường đón khách quốc tế, 'tiếp sức' du lịch cộng đồng

Ngày 30/9, HĐND tỉnh Gia Lai thông qua 2 nghị quyết về du lịch tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), gồm: nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027 và Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030.

HĐND tỉnh Gia Lai thông qua 2 nghị quyết về du lịch tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) sáng 30/9.

Hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay charter tới Phù Cát

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã đưa ra số liệu liên quan tới việc thu hút du kh`ách tới tỉnh, trong đó số khách quốc tế rất khiêm tốn.

Cụ thể, năm 2025 toàn tỉnh đón khoảng 12,4 triệu lượt khách, nhưng khách quốc tế chỉ khoảng 125 nghìn lượt, chiếm hơn 1%.

Cảng hàng không Phù Cát sắp đón những chuyến bay charter đưa khách quốc tế tới Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Trong khi đó, xu hướng khách quốc tế ngày càng ưu tiên các điểm đến an toàn, chi phí phù hợp và thuận lợi về kết nối, đặc biệt là các chuyến bay thẳng. Việc hình thành các chuyến bay charter quốc tế vì vậy có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng thị trường, thu hút dòng khách, tăng khả năng chi tiêu, quảng bá điểm đến và thúc đẩy liên kết vùng.

Theo lãnh đạo ngành du lịch Gia Lai, địa phương đã có những điểm đến đã được đầu tư, đủ sức hút với minh chứng đó là các bảng xếp hạng du lịch trong thời gian gần đây đều có sự xuất hiện của Quy Nhơn – Gia Lai; các sản phẩm du lịch cũng được phát triển liên tục, song khách quốc tế gần như chưa biết đến nhiều. Từ thực tế đó, tỉnh đã lên kế hoạch phát triển các chuyến bay charter để đón khách quốc tế.

Gia Lai có nhiều điểm đến đẹp, dịch vụ đẳng cấp, song khách quốc tế tiếp cận chưa nhiều. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đây là chính sách mới chưa có tiền lệ. Vì thế, khi xây dựng chính sách này, UBND tỉnh đã 3 lần lấy ý kiến của 75 tổ chức từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay, doanh nghiệp lữ hành... trước khi trình HĐND.

Theo đó, với mỗi chuyến bay charter đưa khách quốc tế tới Phù Cát, doanh nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ 200 triệu đồng. Cùng với đó, chuyến bay đầu tiên của mỗi thị trường được tỉnh tổ chức đón, để vị khách đầu tiên được chào đón ngay khi vừa đặt chân tới tỉnh. Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp khai thác chuyến bay...

Sân bay Phù Cát sẵn sàng đón các bay charter sau thời gian đầu tư nâng cấp đường cất hạ cánh số 2. Ảnh: ĐVCC

Nghị quyết nêu rõ, các doanh nghiệp được hưởng chính sách này phải có trụ sở tại tỉnh Gia Lai; có chương trình tour cụ thể và hợp đồng lưu trú, dịch vụ tại địa phương. Các chuyến bay này tối thiểu lấp đầy 50% số ghế trong 6 tháng đầu...

Chính sách bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/10/2026 đến hết 31/12/2027. Chính sách này là để hỗ trợ doanh nghiệp mở thị trường ban đầu, sau đó doanh nghiệp khi ổn định thì sẽ thực hiện khai thác các chuyến bay phù hợp.

Hiện, cảng hàng không Phù Cát đã được đầu tư hoàn thiện đường cất hạ cánh số 2, tạo điều kiện tiếp nhận các loại tàu bay code C, code E và mở các đường bay quốc tế trực tiếp. Cùng với đó, tỉnh đang chủ động chuẩn bị các điều kiện về sản phẩm, cơ sở lưu trú, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, môi trường du lịch và phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành xây dựng phương án khai thác các chuyến bay charter quốc tế.

Giữ chân du khách với du lịch cộng đồng

Cùng với chính sách hỗ trợ chuyến bay charter, HĐND tỉnh Gia Lai thông qua Nghị quyết "Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030" đặt nền móng cho việc gia tăng trải nghiệm, giữ chân du khách.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, địa phương có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, với sự kết hợp giữa không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc, cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái rừng, núi, biển, hồ, thác, cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và các giá trị về làng nghề, ẩm thực, sản vật địa phương. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch dựa vào cộng đồng, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tài nguyên tại địa phương.

Làng chài Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) mở tour câu mực đêm trên biển để du khách có thêm trải nghiệm khi tới vùng đất này.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã hình thành và bước đầu phát triển một số mô hình, điểm du lịch cộng đồng, với sự tham gia trực tiếp của người dân trong cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm văn hóa, hướng dẫn tham quan, sản xuất và giới thiệu sản phẩm địa phương. Một số mô hình đã tạo được sức hút đối với khách du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng không gian phát triển du lịch.

Tuy nhiên, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh quy mô nhỏ, tính liên kết và khả năng khai thác sản phẩm còn hạn chế. Hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng còn thiếu; cơ sở vật chất, cảnh quan và các điều kiện phục vụ khách chưa đáp ứng yêu cầu. Người dân tham gia du lịch chủ yếu có quy mô hộ gia đình, khả năng huy động nguồn lực đầu tư còn hạn chế; kỹ năng quản lý, phục vụ khách, quảng bá, chuyển đổi số và liên kết thị trường chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, tại nhiều khu vực có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, người dân tham gia làm du lịch chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn, nguồn lực tích lũy và khả năng huy động vốn đầu tư còn hạn chế.

Làng rau Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn) là một trong 18 điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030.

Từ thực tế đó, Nghị quyết ra đời đi vào từng nhu cầu cụ thể của phát triển du lịch cộng đồng. Theo đó, các hộ gia đình muốn làm homestay được vay vốn ưu đãi để xây mới, cải tạo. Các điểm du lịch được hỗ trợ 60 triệu đồng cho hệ thống thu gom rác và 50 triệu đồng cho quảng bá số như video, fanpage, mã QR, bản đồ số. Các Ban quản lý điểm đến còn được hỗ trợ đến 100 triệu đồng cho các chuyến học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình thành công. Mỗi sản phẩm liên kết tuyến, điểm được hỗ trợ đến 50 triệu đồng.

Làng nghề nón ngựa Phú Gia sẽ được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, nhà trưng bày, đón khách du lịch.

Đặc biệt là hạ tầng kết nối, mỗi điểm có thể được hỗ trợ đến 2,5 tỷ đồng nâng cấp đường và cảnh quan, 400 triệu đồng cho nhà đón tiếp trưng bày, 250 triệu đồng làm bãi đỗ xe...

Theo đó, dự kiến toàn tỉnh Gia Lai có 18 điểm được hỗ trợ từ làng biển tới vùng cao của tỉnh Gia Lai. Tổng kinh phí cho cả giai đoạn 63 tỷ đồng, trong đó gần 11 tỷ đồng là vốn vay ưu đãi.

Theo lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Gia Lai, khi 2 nghị quyết chính thức có hiệu lực, ngành du lịch có thêm động lực phát triển.