Gia Lai mở đợt lấy ý kiến người dân về đề án thành lập 5 phường

Ngày 19/9, UBND tỉnh Gia Lai thông tin, địa phương vừa ban hành chỉ đạo yêu cầu 5 xã Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhơn Tây khẩn trương triển khai lấy ý kiến toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn về việc thành lập các phường vào năm 2026.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và hoàn tất trước ngày 22/9/2026.

Quang cảnh xã Phù Mỹ, nơi người dân được lấy ý kiến về việc thành lập phường trong năm 2026.

Theo chỉ đạo, nội dung lấy ý kiến tập trung vào dự thảo Đề án thành lập phường và bản tóm tắt Đề án, bao gồm: Phương án thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số hiện có của xã; Đánh giá tóm tắt các tiêu chuẩn đơn vị hành chính và điều kiện liên quan; Danh mục các văn bản chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và kế hoạch tổ chức của UBND xã.

Tài liệu được đăng tải rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử UBND xã, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng và phổ biến trực tiếp qua các cuộc họp thôn.

Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu thu thập theo hộ gia đình. Đại diện từng hộ gia đình được phát phiếu trực tiếp tại địa bàn thôn để nghiên cứu, cho ý kiến và ký tên hoặc điểm chỉ.

Khi kết thúc thời gian lấy ý kiến, việc thu và kiểm phiếu phải có sự chứng kiến của ít nhất 2 đại diện hộ gia đình có uy tín (biết chữ) tại địa phương. Kết quả được lập biên bản, báo cáo HĐND cùng cấp, UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) và đăng công khai trên Trang thông tin điện tử xã.

Nội dung báo cáo phải thể hiện đầy đủ các số liệu về quá trình tổ chức, tổng số hộ gia đình, số hộ tham gia, số hộ đồng ý, số hộ không đồng ý và các ý kiến đóng góp khác.

Trường hợp có từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình tán thành, UBND xã chịu trách nhiệm tiếp thu, giải trình, phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình HĐND xã xem xét.

Sau khi HĐND xã cho ý kiến, UBND xã gửi toàn bộ hồ sơ về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/9/2026 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền.

Tỉnh Gia Lai sau sáp nhập với tỉnh Bình Định và tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp có 135 xã phường, bao gồm 110 xã và 25 phường. Theo lộ trình, năm 2026, tỉnh sẽ xây dựng hồ sơ Đề án thành lập phường đối với các xã Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhơn Tây. Đến năm 2028, tiếp tục triển khai đối với các xã An Lương, Cát Tiến, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, Phù Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê. Với kế hoạch thực hiện theo lộ trình đã đặt ra và trong trường hợp không tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tới năm 2030 toàn tỉnh sẽ có 41 phường và 94 xã.