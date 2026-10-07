Gia Lai mở bán 391 căn hộ tại Dự án Nhà ở xã hội Long Vân

Dự án Nhà ở xã hội Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. (Nguồn: ieccorp.com.vn)

Sở Xây dựng Gia Lai vừa đăng tải thông báo của Công ty TNHH HTV Licogi13 Thuận Phước về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Block A, Dự án Nhà ở xã hội Long Vân (đợt 6).

Theo thông báo, Nhà ở xã hội Long Vân được triển khai tại Khu đô thị Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, với quy mô 798 căn hộ. Trong đợt 6, chủ đầu tư đưa ra tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 391 căn hộ nhà ở xã hội. Giá bán căn hộ bình quân được công bố là 15.747.000 đồng/m². Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% và chưa bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo tỷ lệ 2%.

Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội có thể liên hệ trực tiếp chủ đầu tư để được hướng dẫn và nộp hồ sơ. Thời gian hướng dẫn hồ sơ được thực hiện từ ngày ban hành thông báo cho đến hết thời gian tiếp nhận hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội được thực hiện từ ngày 1/10 - 1/11/2026. Hồ sơ được tiếp nhận tại văn phòng Công ty TNHH HTV Licogi13 Thuận Phước trên đường Trần Quốc Hoàn, Khu đô thị Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Chủ đầu tư tổ chức tiếp nhận hồ sơ từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy, trừ các ngày lễ theo quy định. Thời gian làm việc buổi sáng từ 8h30 đến 11h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30. Người có nhu cầu đăng ký có thể liên hệ số điện thoại 0866.097.699 để được hướng dẫn.

Về đối tượng và điều kiện mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư cho biết việc đăng ký, chuẩn bị hồ sơ, trình tự, thủ tục mua bán cũng như nguyên tắc và tiêu chí xét duyệt được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể, hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội được thực hiện theo Luật Nhà ở, Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 cùng các thông tư của Bộ Xây dựng, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được nêu trong thông báo.

Thông báo cũng dẫn chiếu Thông tư số 08/2026/TT-BXD ngày 15/2/2026 cùng các quy định liên quan làm cơ sở thực hiện việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ. Người đăng ký mua nhà ở xã hội cần đáp ứng các điều kiện theo quy định và thực hiện hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn của chủ đầu tư.