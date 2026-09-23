Gia Lai: Mật phục dẹp 'xe dù', xử nghiêm xe khách vượt ẩu

Bất chấp đường đèo, liều mình vượt xe

Dọc trên tuyến Quốc lộ 19 và Quốc lộ 25, thời gian qua, người dân nhiều lần ghi nhận hình ảnh xe khách giường nằm, xe 16 chỗ cố tình lấn sang phần đường ngược chiều, vượt qua phương tiện khác tại những đoạn đường có vạch kẻ liền màu vàng.

Đáng nói, nhiều trường hợp xảy ra ngay tại các cung đường đèo vốn có độ dốc lớn, nhiều khúc cua khuất tầm nhìn và lưu lượng phương tiện đông đúc. Đèo An Khê, Mang Yang trên Quốc lộ 19 hay đèo Chư Sê trên Quốc lộ 25 đều là những cung đường đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải đặc biệt tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách và làn đường.

Xe khách Tuấn Anh (tuyến Pleiku - Quy Nhơn) lấn làn vượt ẩu trên đèo An Khê. Ảnh NDCC

Thế nhưng, chỉ vì muốn vượt lên trước, tranh giành khách, một số tài xế vẫn bất chấp nguy hiểm, thực hiện những pha vượt xe tại nơi có vạch vàng nét liền. Những hành vi này không chỉ vi phạm quy định giao thông mà còn có thể đẩy nhiều phương tiện vào tình huống đối đầu bất ngờ, nhất là khi xe chạy ngược chiều xuất hiện sau khúc cua.

Mới đây, hình ảnh một xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 81G-000.xx vượt một phương tiện khác trên đèo An Khê được người dân ghi lại và phản ánh. Đáng chú ý, chiếc xe thực hiện hành vi vượt tại đoạn đường có vạch kẻ liền màu vàng, trong điều kiện địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua.

Xe khách vượt ẩu trên đèo Mang Yang. Ảnh CACC

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định hành vi vi phạm và xử phạt tài xế 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe về hành vi điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định.

Trước đó, trên đèo Mang Yang, đoạn qua xã Đăk Pơ, một xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát cũng bị ghi nhận vượt tại đoạn đường cua dốc, có vạch vàng nét liền. Pha vượt được cho là suýt dẫn đến va chạm với phương tiện đi cùng chiều.

Đội CSGT đường bộ số 3 sau đó đã lập biên bản, xử phạt tài xế về hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt với mức phạt từ 4-6 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Tài xế xe khách Hùng Phương không làm chủ tốc độ khi vào khúc cua trên đèo Tô Na (Quốc lộ 25) dẫn đến mất lái và gây ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. Ảnh CACC

Những trường hợp trên cho thấy việc người dân chủ động ghi nhận, cung cấp hình ảnh vi phạm đang trở thành một kênh quan trọng giúp cơ quan chức năng phát hiện, xử lý những hành vi nguy hiểm trên các tuyến giao thông.

Xe khách “quần thảo” giữa phố để bắt khách

Không chỉ xảy ra trên các tuyến đèo, tình trạng xe khách chạy chậm, tạt đầu, dừng đỗ để đón trả khách không đúng nơi quy định cũng đang được người dân phản ánh tại khu vực trung tâm Pleiku (Gia Lai).

Nhiều xe khách 16 chỗ “quần thảo” trong phố để bắt khách. Ảnh Trần Hiền

Tại một số tuyến đường như Lê Duẩn, khu vực trước cổng Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, không khó bắt gặp những chiếc xe khách di chuyển với tốc độ rất chậm để tìm kiếm hành khách.

Một số phương tiện còn dừng, đỗ tại những vị trí có biển cấm hoặc gần nút giao để chờ khách, gây cản trở dòng phương tiện lưu thông. Trong khi đó, việc xe khách liên tục chuyển hướng, tạt vào lề đường hoặc bất ngờ nhập lại vào dòng xe để đón, trả khách có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm đối với người điều khiển xe máy và ô tô đi phía sau.

Nhiều xe khách dừng đỗ, đón trả khách trái quy định trước cửa Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh Trần Hiền

Trước tình trạng phương tiện vận tải hành khách phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, đón trả khách không đúng nơi quy định, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai thời gian qua đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Quốc lộ 19, Quốc lộ 14 và Quốc lộ 25.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết thông qua hình ảnh, video clip do người dân phản ánh và thông tin trên mạng xã hội, đơn vị đã liên tiếp xác minh, xử lý nhiều trường hợp tài xế xe khách, xe tải có hành vi vượt ẩu, lấn làn nguy hiểm trên các đoạn đường đèo.

Một số tài xế lợi dụng những đoạn đường vắng, không có lực lượng chức năng để cố tình vượt ẩu, lấn sang phần đường ngược chiều. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Nhiều phương tiện hoạt động theo kiểu “xe dù”, đón trả khách trái phép tại những tụ điểm tự phát. ﻿Ảnh Trần Hiền

Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh cùng Công an các xã, phường đã triển khai nhiều chuyên đề, cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nội dung kiểm tra tập trung vào tốc độ, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, việc chấp hành quy định về thời gian lái xe, đặc biệt là thời gian lái xe liên tục quá 4 giờ.

“Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời phát huy hiệu quả kênh tiếp nhận thông tin vi phạm từ nhân dân nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm, kiên quyết không để xảy ra các tai nạn giao thông đáng tiếc trên các tuyến đường đèo", đại diện Phòng CSGT nhấn mạnh, đồng thời cho hay lực lượng CSGT cũng sẽ tăng cường mật phục, xử lý các phương tiện hoạt động theo kiểu “xe dù”, đón trả khách trái phép tại những tụ điểm tự phát.

Đối với những trường hợp được người dân ghi lại bằng hình ảnh, video và có đủ căn cứ xác định vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xác minh, tra cứu phương tiện, mời chủ xe và tài xế đến làm việc để lập biên bản, xử lý theo quy định”,

Việc người dân đứng đón xe tại các ngã ba, ngã tư hoặc ven đường quốc lộ vô tình tiếp tay cho các nhà xe vi phạm. Ảnh Trần Hiền

Trên những cung đường đèo quanh co, nơi một bên là vách núi, một bên là vực sâu, mỗi quyết định vượt xe thiếu an toàn đều có thể phải trả giá bằng hậu quả không thể đảo ngược. Vì vậy, việc xử lý nghiêm những tài xế cố tình vượt ẩu, lấn làn không chỉ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn góp phần bảo vệ tính mạng của hàng chục hành khách đang đặt niềm tin vào tay lái mỗi chuyến xe.