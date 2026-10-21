Gia Lai: Mang Yang giới thiệu loạt dự án nghìn tỷ, cam kết đồng hành với nhà đầu tư

Xúc tiến đầu tư phải gắn với tiến độ thực hiện

Chiều 20/10, UBND xã Mang Yang tổ chức Hội nghị xúc tiến, gặp gỡ các nhà đầu tư, doanh nghiệp năm 2026. Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đánh giá cao sự chủ động của Mang Yang trong tổ chức xúc tiến đầu tư, ông Phạm Anh Tuấn cho rằng địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để thu hút nguồn lực. Để khai thác hiệu quả, cần xác định rõ từng dự án, lộ trình và thủ tục triển khai. Hoạt động xúc tiến phải gắn với tiến độ cụ thể, hiệu quả thiết thực và tăng cường liên kết vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên nhà đầu tư có năng lực, cam kết triển khai dự án thực chất, bảo đảm hiệu quả trước mắt và lâu dài. Cùng với tìm kiếm nguồn vốn mới, các địa phương cần nâng cao giá trị những hoạt động kinh tế hiện có. Việc khai thác lợi thế của các xã thuộc huyện Mang Yang trước đây phải phù hợp với quy hoạch chung của khu vực.

Đối với các sở, ngành, ông Tuấn đề nghị chủ động hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, rà soát và giải quyết thủ tục theo thẩm quyền. Các cơ quan chuyên môn cần hướng dẫn cơ sở đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời kết nối thêm những doanh nghiệp có tiềm lực, phù hợp định hướng phát triển của tỉnh.

Về phía doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ động nghiên cứu cơ hội, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thực hiện cam kết về tiến độ và hiệu quả đầu tư. Ông cũng đặt yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Ông Võ Lê Xuân Thiện - Chủ tịch UBND xã Mang Yang cho biết, địa phương xác định thu hút đầu tư là hướng đi quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Xã mong muốn doanh nghiệp khai thác lợi thế bản địa, gắn sản xuất với chế biến sâu và thị trường tiêu thụ, qua đó tạo thêm việc làm, nâng thu nhập cho người dân.

Mang Yang có lợi thế kết nối qua Quốc lộ 19, tuyến giao thông nối Quy Nhơn với cửa khẩu Lệ Thanh. Quốc lộ 19D, tỉnh lộ 666 và đường Đông Trường Sơn mở rộng giao thương với các khu vực lân cận. Cùng với triển vọng kết nối cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, hệ thống giao thông này tạo điều kiện phát triển thương mại, logistics và liên kết sản xuất giữa Tây Nguyên với duyên hải.

Ông Võ Lê Xuân Thiện - Chủ tịch UBND xã Mang Yang chia sẻ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Để doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận cơ hội đầu tư, xã cam kết công khai thông tin quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng; bố trí cán bộ tiếp nhận nhu cầu, hướng dẫn khảo sát thực địa. Tiến độ xử lý công việc được công khai để nhà đầu tư theo dõi. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, kiến nghị cấp trên giải quyết.

Trong giải phóng mặt bằng, địa phương chú trọng đối thoại, bảo đảm quyền lợi của người dân khi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Xã cũng cam kết chấn chỉnh kỷ luật công vụ, xử lý hành vi gây phiền hà, lấy trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp làm căn cứ cải thiện chất lượng phục vụ.

Theo lãnh đạo xã, các dự án cần tạo thêm đầu ra cho nông sản và cơ hội tham gia chuỗi cung ứng của hợp tác xã, hộ sản xuất. Địa phương sẽ hỗ trợ kết nối lao động, đào tạo nghề và vùng nguyên liệu, để người dân có điều kiện cùng hưởng lợi từ hoạt động đầu tư.

Mở dư địa từ công nghiệp đến du lịch

Tại hội nghị, xã Mang Yang giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, từ hạ tầng sản xuất, dịch vụ thiết yếu đến đô thị, nghỉ dưỡng. Địa phương chú trọng thu hút doanh nghiệp chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu, đồng thời phát triển các ngành hỗ trợ.

Lãnh đạo xã Mang Yang trao bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư.

Trong lĩnh vực công nghiệp, địa phương kêu gọi đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Mang Yang thêm 59,51ha, nâng tổng diện tích lên 75ha, với vốn dự kiến hơn 399 tỷ đồng; xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tân Phú quy mô 75ha, vốn 445 tỷ đồng. Xã cũng mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp xây dựng nhà máy tại hai cụm này.

Trong nông nghiệp, dự án ứng dụng công nghệ cao Hải Yang có quy mô 35,67ha, vốn dự kiến 95 tỷ đồng, định hướng phát triển cây ăn quả, dược liệu. Địa phương đồng thời giới thiệu cơ sở chế biến súc sản, hướng đến giết mổ, sơ chế tập trung, đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và xử lý chất thải. Xã mong muốn doanh nghiệp xây dựng phương án liên kết có đầu ra ổn định, phân chia trách nhiệm và lợi ích rõ ràng với người sản xuất.

Nhóm đô thị, du lịch có những dự án quy mô lớn. Khu đô thị mới Mang Yang dự kiến rộng hơn 88ha, vốn 1.000 tỷ đồng; Tổ hợp đô thị du lịch, nghỉ dưỡng Hòn Đá Trải rộng 53,89ha, vốn 1.200 tỷ đồng. Quần thể đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí và sân golf Mang Yang có quy mô dự kiến 198,96ha, vốn 2.500 tỷ đồng.

Khí hậu mát mẻ, cảnh quan đồi thông và văn hóa bản địa là những lợi thế được xã giới thiệu với nhà đầu tư du lịch. Địa phương ưu tiên phương án phù hợp quy hoạch, có phân kỳ thực hiện, giữ gìn cảnh quan và gắn dịch vụ trải nghiệm với văn hóa cồng chiêng, ẩm thực, nông sản đặc trưng.

Bên cạnh đó là các dự án thương mại, bến xe, trạm dừng nghỉ cao tốc, nước sạch, xử lý rác thải, thể thao và đào tạo lái xe. Đây là nhóm phục vụ trực tiếp nhu cầu sinh hoạt, vận tải và sản xuất, đồng thời bổ sung hạ tầng cho quá trình phát triển đô thị.

Hội Doanh nghiệp xã Mang Yang trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình hội nghị, bốn dự án được đưa vào nội dung phối hợp khảo sát, nghiên cứu, gồm Trung tâm thương mại Mang Yang với Công ty TNHH Đầu tư Yên Tử; Trạm dừng nghỉ cao tốc Mang Yang với PVOIL Miền Trung; Tổ hợp đô thị du lịch, nghỉ dưỡng Hòn Đá Trải với Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế 15/4; Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe với Công ty cổ phần Đào tạo Bắc Tây Nguyên.

Các biên bản ghi nhớ là cơ sở để tiếp tục khảo sát, đánh giá tính khả thi và hoàn thiện thủ tục. Sau hội nghị, xã sẽ bố trí đầu mối tiếp nhận đề xuất, làm việc với từng doanh nghiệp. Việc chuẩn bị mặt bằng, giải quyết hồ sơ và huy động nguồn lực sẽ quyết định tiến độ triển khai các dự án.

Ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Mang Yang Trong khuôn khổ hội nghị, xã Mang Yang công bố quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp xã, do ông Trần Công Trình làm Chủ tịch. Hội được kỳ vọng tăng cường kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp, đồng thời làm cầu nối với chính quyền trong việc phản ánh, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Dịp này, đại diện Hội trao kinh phí hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà trị giá 80 triệu đồng, góp phần chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.