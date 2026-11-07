Gia Lai luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, trong bối cảnh Trung ương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư quy mô lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách, tạo động lực phát triển của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tỉnh Gia Lai luôn tạo môi trường đầu tư tốt nhất, sẵn sàng đồng hành, tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp.

UBND tỉnh Gia Lai ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành và đóng góp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm, chưa tương xứng với quy mô đầu tư và kỳ vọng của tỉnh; những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, nghĩa vụ tài chính, quy hoạch và đầu tư xây dựng. Một số nhà đầu tư chưa thực sự quyết liệt, chưa chủ động bố trí nguồn lực để triển khai dự án.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất theo quy định cho các nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn về thủ tục pháp lý, đất đai, giải quyết dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền, không để kéo dài, ảnh hưởng tiến độ dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các doanh nghiệp, nhà đầu tư phải triển khai thực chất, có nguồn lực, cam kết tiến độ và kết quả cụ thể; chủ động ứng kinh phí giải phóng mặt bằng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, khẩn trương khởi công và đẩy nhanh thi công khi đủ điều kiện. Kiên quyết xem xét xử lý theo quy định đối với các dự án chây ỳ, chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng môi trường đầu tư và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư, yêu cầu cam kết bằng văn bản về nguồn lực, tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính; xác định từng mốc thời gian, trách nhiệm thực hiện, bảo đảm cam kết thực chất, khả thi. Đồng thời, theo dõi, xử lý, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, đẩy nhanh việc xác định, trình phê duyệt giá đất cụ thể đối với các dự án đã được giao đất nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; tập trung xử lý thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đủ điều kiện, nhất là những dự án có khả năng tạo nguồn thu ngay trong năm 2026. Xác định tiến độ giải quyết từng hồ sơ, không để chậm trễ, kéo dài.

Sở Xây dựng rà soát, giải quyết các thủ tục về quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng; chủ động hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về san nền, hạ tầng kỹ thuật, đấu nối và điều kiện khởi công. Đôn đốc nhà đầu tư triển khai ngay các hạng mục đủ điều kiện, đẩy nhanh khối lượng thi công thực tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành xây dựng trong quý IV/2026 và năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh gia lai yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra hiện trường, tập trung cao độ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; rà soát cụ thể từng khu vực, từng hộ dân còn vướng mắc về nguồn gốc đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.