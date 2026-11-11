Gia Lai: Lũ trên nhiều sông tiếp tục lên, sông Hà Thanh có thể vượt báo động 2

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, lúc 8 giờ ngày 11-11, mực nước tại nhiều trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận lũ.

Cụ thể, tại trạm An Khê trên sông Ba, mực nước đạt 404,25 m, thấp hơn báo động 1 là 0,25 m. Trạm An Hòa trên sông An Lão ghi nhận 21,30 m, thấp hơn báo động 1 là 0,70 m. Trong khi đó, tại trạm Vĩnh Sơn trên sông Kôn, mực nước đạt 71,70 m, cao hơn báo động 1 là 0,70 m; trạm Thạnh Hòa trên sông Kôn đạt 6,01 m, xấp xỉ mức báo động 1.

Mực nước trên các sông vẫn đang tiếp tục dâng cao. Ảnh: Phương Vi

Đáng chú ý, trên sông Hà Thanh, lúc 8 giờ cùng ngày, mực nước tại trạm Vân Canh đạt 43,46 m, thấp hơn báo động 2 là 0,54 m; tại trạm Diêu Trì đạt 4,46 m, thấp hơn báo động 2 chỉ 0,04 m.

Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, lũ trên các sông thuộc tỉnh Gia Lai tiếp tục lên và đạt đỉnh, phổ biến ở mức báo động 1 - báo động 2. Riêng sông Hà Thanh có khả năng vượt báo động 2.

Theo dự báo chi tiết, tại trạm Vân Canh trên sông Hà Thanh, đỉnh lũ có thể đạt 44 m, tương đương báo động 2, xuất hiện trong khoảng 16 - 20 giờ ngày 11-11. Tại trạm Diêu Trì, đỉnh lũ dự báo đạt 4,7 m, vượt báo động 2 là 0,2 m, xuất hiện trong khoảng 15 - 21 giờ cùng ngày. Sau khi đạt đỉnh, lũ trên sông Hà Thanh còn duy trì ở mức cao trong 12 - 24 giờ tiếp theo.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc.

Các địa bàn có nguy cơ gồm nhiều xã, phường thuộc khu vực phía Tây và phía Đông tỉnh như: Cửu An, An Bình, An Khê, Đắk Pơ, Ya Hội, Chư Krey, An Vinh, An Lão, An Hòa, Ân Hảo, Vạn Đức, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Bình Khê, Bình An, Bình Phú, Tây Sơn, An Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, An Nhơn Nam, Bình Định, An Nhơn, Vân Canh, Canh Vinh và Canh Liên.

Đặc biệt, các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ tại những khu vực xung yếu cần được kiểm tra, triển khai giải pháp bảo đảm an toàn trước diễn biến mưa lũ.

Theo cảnh báo, nước lũ có thể gây ảnh hưởng đến môi trường, đời sống và hoạt động sản xuất của người dân tại các bãi bồi, vùng trũng thấp ven sông; gây hư hỏng các công trình giao thông như cầu, cống, kênh dẫn thủy lợi tại các khu dân cư dọc sông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

Các địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trong những bản tin tiếp theo; chủ động phương án ứng phó, không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đồng thời sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.