Gia Lai liên kết để ổn định sản phẩm nông sản xuất khẩu
Trong khuôn khổ tọa đàm “Liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói”, chiều 24/9, Đoàn công tác của Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã đến tham quan vùng nguyên liệu chanh leo và Tổ hợp công nghệ cao sản xuất, chế biến trái cây của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nafoods tại tỉnh Gia Lai.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/gia-lai-lien-ket-de-on-dinh-san-pham-nong-san-xuat-khau/7280.html