Gia Lai liên kết để ổn định sản phẩm nông sản xuất khẩu

Nếu Nghị quyết số: 08-NQ/TW đặt nền móng để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết số: 26-NQ/TW mở ra một bước chuyển về chất: du lịch không chỉ là một ngành cần được ưu tiên mà phải trở thành động lực tăng trưởng mới; không chỉ khai thác tài nguyên mà kiến tạo hệ sinh thái kinh tế; không chỉ tăng lượng khách mà tăng giá trị; không chỉ quảng bá điểm đến mà xây dựng sức cạnh tranh quốc gia.