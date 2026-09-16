Gia Lai lên tiến độ xử lý 1.056 cơ sở nhà, đất dôi dư

Theo UBND tỉnh Gia Lai, địa phương còn 1.056 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó, cơ sở nhà, đất tại cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý là 1.000 cơ sở chủ yếu là các điểm trường nhỏ, lẻ tại các xã, dôi dư do chuyển học sinh về điểm trường chính, trụ sở khu phố, nhà văn hóa thôn; 56 cơ sở nhà, đất của cơ quan trung ương chuyển giao về địa phương.

Theo phương án được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt vào ngày 11/9/2026, 644 cơ sở nhà, đất có diện tích đất nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư được quy hoạch sang đất ở (đấu giá quyền sử dụng đất…).

Các cơ sở nhà, đất có diện tích đất nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư được quy hoạch sang đất ở. Trong ảnh: cơ sở nhà đất tại số 138 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn.

Việc giao đất ở vừa giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư, vừa tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước để tái đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công cộng thiết yếu khác phục vụ cho nhu cầu của người dân.

Trong khi đó, 69 cơ sở nhà, đất có diện tích đất tương đối lớn, các cơ sở có diện tích đất được quy hoạch với các khu đất liền kề để thực hiện dự án đầu tư (đấu giá đất thương mại, dịch vụ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư...). Đây là các khu đất có lợi thế về vị trí trung tâm tại các xã, phường nên thực hiện cho thuê đất để kêu gọi đầu tư dự án, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với việc xử lý tài sản gắn liền với đất của 69 cơ sở này, UBND tỉnh hoặc UBND cấp xã (tùy theo thẩm quyền giao đất, cho thuê đất) quyết định việc phá dỡ, hủy bỏ hoặc không phá dỡ, hủy bỏ tài sản gắn liền với đất trước khi thực hiện giao đất, cho thuê đất.

Các cơ sở nhà, đất ở vị trí trung tâm tại Thành phố Pleiku cũ được cho thuê cơ sở nhà, đất ngắn hạn. Trong ảnh: TP. Pleiku nơi tập trung nhiều công sở của UBND tỉnh Gia Lai trước đây.

141 cơ sở nhà, đất ở vị trí trung tâm tại Thành phố Pleiku cũ và trung tâm cấp huyện cũ được cho thuê cơ sở nhà, đất ngắn hạn (dưới 5 năm). Lý do là hiện nay theo quy hoạch vẫn là đất trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp nhằm để phù hợp với quy hoạch hiện nay và duy trì nguồn tài sản của nhà nước phục vụ bố trí cho các nhu cầu cần thiết khác sau này của tỉnh và địa phương.

Còn lại, 202 cơ sở nhà, đất ở vùng sâu, vùng xa, miền núi sẽ tiến hành thanh lý tài sản trên đất (nếu có tài sản trên đất) và giao đất cho UBND cấp xã quản lý.

Nguyên nhân là các cơ sở, nhà đất này không còn phù hợp để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, các mục đích công cộng khác; không có tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận giao đất, thuê đất; không thể cho thuê tài sản công, tài sản trên đất đã hư hỏng, xuống cấp hoặc hết thời gian tính hao mòn theo quy định.

Theo phương án của UBND tỉnh Gia Lai, thời hạn hoàn thành phương án thanh lý chậm nhất ngày 10/10/2026; việc cho thuê ngắn hạn chậm nhất ngày 10/11/2026; giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất chậm nhất ngày 10/12/2026.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, đối với 1.056 cơ sở nhà đất nêu trên, cấp tỉnh quản lý 60 cơ sở (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo dõi). Phương án có 26 cơ sở giao đất ở thông qua đấu giá; 7 cơ sở cho thuê đất đấu giá thương mại - dịch vụ để lựa chọn nhà đầu tư dự án và 27 cơ sở cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm.

Còn lại phần lớn do UBND các xã, phường quản lý với 996 cơ sở. Phương án cụ thể gồm 618 cơ sở giao đất ở; 62 cơ sở cho thuê đất thương mại - dịch vụ; 114 cơ sở cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm và 202 cơ sở thực hiện thanh lý tài sản trên đất, giao đất cho UBND cấp xã quản lý.

Tuy nhiên, tiến độ đưa các cơ sở này vào khai thác thực tế thời gian qua diễn ra rất chậm. Đến nay, toàn tỉnh mới chỉ có 2 trên tổng số 1.056 cơ sở hoàn thành đưa vào khai thác; các cơ sở còn lại vẫn đang trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai, quy hoạch và tài sản công.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, tỉnh xác định việc sắp xếp, bố trí, sử dụng, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phát huy hiệu quả nguồn lực tài sản công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với UBND các xã, phường, ông Thanh yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất dôi dư để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đo đạc diện tích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục liên quan.

Các địa phương phải chủ động thực hiện ngay việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất sang đất ở, đất thương mại - dịch vụ hoặc đất phát triển nhà ở xã hội theo thẩm quyền trong thời gian nhanh nhất.

Về tiến độ cụ thể, Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương phải tập trung hoàn thành công tác định giá, đấu giá thanh lý tài sản trên đất và thu hồi đất trong tháng 10/2026. Hoàn thiện quy hoạch, xây dựng tiêu chí, xác định giá khởi điểm và hoàn thiện hồ sơ đấu giá, đấu thầu dự án trong tháng 11/2026; lập phương án đấu giá cho thuê đối với nhóm tài sản công cho thuê 5 năm; bảo đảm đến trước ngày 31/12/2026 phải hoàn thành 100% hồ sơ, phương án xử lý chi tiết.