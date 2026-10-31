Gia Lai: Lễ kiết giới Sīmā và lễ dâng y Kaṭhina tại chùa Phước Quang

Nghi thức kiết giới

Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới (trụ trì chùa Viên Giác, tỉnh Vĩnh Long); Hòa thượng Kim Cang Trí (trụ xứ chùa Siêu Lý, tỉnh Vĩnh Long); Hòa thượng Sơn Ngọc Huynh (trụ trì chùa Hạnh Phúc Tăng, tỉnh Vĩnh Long); cùng sự hiện diện chư tôn đức Tăng đến từ các tự viện Phật giáo Nam tông, Tu nữ và đông đảo Phật tử.

Trong không khí thanh tịnh và hòa hợp, Thượng tọa Tuệ Quyền và Thượng tọa Tinh Tuệ đã cử hành nghi thức tuyên ngôn Tăng sự trước Tăng-già. Với sự chứng minh và đồng thuận của chư Tăng hiện diện, ranh giới Sīmā được chính thức ấn định theo đúng quy định của Luật tạng Phật giáo Theravāda.

Sīmā là khu vực giới trường được Tăng đoàn xác lập làm nơi cử hành các Tăng sự quan trọng như Bố-tát, Tự tứ, truyền giới... Việc thiết lập Sīmā thể hiện tinh thần tôn trọng giới luật, sự thanh tịnh và hòa hợp của chư Tăng trong việc duy trì mạng mạch Chánh pháp.

Nhiễu y

Tiếp nối chương trình là Đại lễ dâng y Kaṭhina truyền thống sau ba tháng an cư kiết hạ. Chư vị Tu nữ cùng thiện nam, tín nữ đã thành kính đội y, bát và phẩm vật cúng dường, thực hiện nghi thức nhiễu Phật ba vòng trong chánh niệm.

Đại diện hàng Phật tử, Tu nữ Tịnh Lạc - thí chủ chính của đại lễ đã thành kính tác bạch dâng y Kaṭhina cùng các phẩm vật cúng dường lên chư tôn đức, tri ân công hạnh tu tập của Tăng đoàn.

Tác bạch dâng y

Thượng tọa Pháp Tân và Đại đức Huệ Tiến đã trang nghiêm cử hành nghi thức tuyên ngôn Tăng sự, giao y Kaṭhina đến Đại đức Pháp Trang thọ nhận theo đúng Luật tạng. Đây là nghi thức trọng tâm của lễ, thể hiện tính thanh tịnh, sự hòa hợp và tinh thần tuân thủ giới luật trong sinh hoạt Tăng-già, góp phần duy trì truyền thống tốt đẹp từ thời Đức Phật.

Nghi thức tuyên ngôn Tăng sự, giao y Kaṭhina

Lễ kiết giới Sīmā và dâng y Kaṭhina tại chùa Phước Quang khép lại trong niềm hoan hỷ, mang ý nghĩa sâu sắc trong việc phát huy tinh thần lục hòa và thắt chặt mối liên hệ mật thiết giữa Tăng đoàn cùng hàng Phật tử tại gia.