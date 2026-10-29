Gia Lai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quy định thi đua, khen thưởng

Thực hiện Công văn số 12121/UBND-NC ngày 29-9-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Nội vụ đề nghị công khai dự thảo Quyết định để người dân tham gia góp ý.

Việc lấy ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, làm cơ sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Văn bản góp ý gửi về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, địa chỉ 180 Tăng Bạt Hổ, phường Quy Nhơn, trước ngày 10-11-2026 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo theo quy định. Người dân quan tâm có thể nghiên cứu nội dung dự thảo được công khai và gửi ý kiến trong thời hạn nêu trên. >>>> Xem chi tiết dự thảo tại đây.