Gia Lai: Lấy ý kiến nhân dân về đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Phạm Thanh Liêm

Sở Nội vụ cho biết đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Phạm Thanh Liêm theo Tờ trình số 13/TTr-CTy ngày 1-8-2026.

Việc công khai thông tin để lấy ý kiến nhân dân được thực hiện theo khoản 5 Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và khoản 2 Điều 43 Nghị định số 368/2026/NĐ-CP ngày 25-9-2026 của Chính phủ.

Thông qua việc lấy ý kiến công khai, Sở Nội vụ có cơ sở tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng theo quy định.