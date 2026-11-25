Ngày 25/11, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long (SN 1985, trú xã Chư Prông) về hành vi buôn lậu và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Long thường xuyên qua lại khu vực biên giới để mua gỗ lậu và động vật hoang dã từ Campuchia đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Để vận chuyển hàng, đối tượng sử dụng ô tô 16 chỗ hiệu Mercedes-Benz đã tháo bỏ các hàng ghế, cải tạo thành phương tiện chở hàng.

Đối tượng Nguyễn Văn Long. Ảnh CAGL

Nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, Long thường lợi dụng đêm tối, di chuyển qua các đường mòn, khu vực vắng vẻ. Sau khi đưa hàng về Việt Nam, đối tượng tập kết tại một lán trại gần biên giới rồi chia nhỏ, bán cho các xưởng gỗ tại xã Chư Prông và xã Ia Lâu.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 29/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Ia Mơ và lực lượng Kiểm lâm địa bàn kiểm tra hành chính lán trại của Long tại khu vực Đội 33, Lâm trường An Biên, xã Ia Mơ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 46 khối gỗ thuộc các chủng loại căm xe, cà chít... được tập kết trên ô tô và khu vực xung quanh. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan Công an thu giữ thêm nhiều khối gỗ mà đối tượng đã bán cho các xưởng gỗ. Tổng khối lượng gỗ thu giữ trong vụ án hơn 9m³.

Tang vật vụ án. Ảnh CAGL

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra lán trại, lực lượng Công an còn phát hiện, thu giữ một khẩu súng AK cùng 78 viên đạn. Liên quan đến hành vi này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố Nguyễn Văn Long về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.