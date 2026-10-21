Gia Lai thành lập Tổ công tác theo dõi, xử lý, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước có tổng vốn trên 50 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng, nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai, sớm tạo năng lực sản xuất và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

Gia Lai lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc cho 52 dự án chưa khởi công. Ảnh minh họa: TTXVN

* Làm rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ từng dự án

Gia Lai hiện còn 52 dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước chưa khởi công theo kế hoạch đăng ký; trong đó, 31 dự án đã quá thời điểm phải khởi công.

Nhằm theo dõi, xử lý, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án ngoài ngân sách, tỉnh đã thành lập Tổ công tác trực tiếp theo dõi, xử lý vướng mắc đối với các dự án có tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng; đồng thời, phân công rõ trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo quyết định số 4494/QĐ-UBND kí ngày 21/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Tổ công tác theo dõi, xử lý, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước do ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính, làm Tổ trưởng.

Thành viên Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Tài chính. Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan được mời tham gia tùy theo từng dự án.

Tổ công tác trực tiếp theo dõi, xử lý, đôn đốc tháo gỡ khó khăn đối với các dự án có tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng; đồng thời, tổ đề xuất triển khai phần mềm theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn.

Sở Tài chính là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi danh mục dự án, chuẩn bị nội dung họp và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng tham mưu và kết quả xử lý công việc được giao.

Việc thành lập Tổ công tác được triển khai trong bối cảnh tỉnh còn nhiều dự án chưa thể khởi công theo kế hoạch. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật.

Theo thống kê, 52 dự án chưa khởi công nằm tại 34 xã, phường. Phường Quy Nhơn Bắc có 4 dự án, phường Quy Nhơn và xã Phú Thiện mỗi địa phương có 3 dự án. Một số địa phương còn 2 dự án chưa khởi công, gồm các xã Ia Rsai, Ia Pia, Ia Le, Canh Vinh, Quy Nhơn Tây, Tây Sơn, Hội Sơn, Ia Lâu, Phù Mỹ, Chư Pưh...

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chuyển mạnh từ theo dõi thủ tục sang theo dõi kết quả thực tế. Đối với từng dự án, cơ quan được giao nhiệm vụ phải xác định rõ nội dung còn vướng mắc, cơ quan hoặc người trực tiếp xử lý, thời hạn hoàn thành và mốc khởi công, tạo khối lượng hoặc đưa dự án vào hoạt động. Việc hoàn thành thủ tục, ban hành văn bản hay báo cáo chung chung không được xem là kết quả cuối cùng.

Những phần việc pháp luật cho phép thực hiện đồng thời phải được tổ chức song song; chủ động chuẩn bị các điều kiện về đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kết nối và đấu nối, không để dự án phải chờ tuần tự những công việc có thể triển khai cùng lúc.

* Lãnh đạo tỉnh trực tiếp theo dõi, gắn tiến độ với trách nhiệm

Đối với các dự án quy mô lớn, dự án quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo theo từng nhóm dự án. Theo đó, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phải làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, các sở, ngành và địa phương liên quan; kiểm tra thực địa khi cần thiết, chỉ đạo xử lý ngay những nội dung thuộc thẩm quyền. Với các dự án chậm tiến độ hoặc có vướng mắc lớn, lãnh đạo tỉnh có thể tổ chức làm việc, kiểm tra, tháo gỡ vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật khi cần thiết; mỗi cuộc làm việc phải có kết quả xử lý cụ thể.

Đáng chú ý, kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tiến độ thực hiện các dự án được phân công sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ (KPI) của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, sở, ngành và địa phương liên quan.

Tỉnh yêu cầu chấn chỉnh kịp thời tình trạng né tránh, đùn đẩy, xử lý công việc máy móc, lòng vòng hoặc chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyền sẽ được đề xuất xem xét điều động, bố trí hoặc thay thế cán bộ; không để một cá nhân hoặc một khâu yếu kéo chậm cả dự án.

Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng, ngoài vai trò của Tổ công tác, sở quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm chính đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm đối với dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Với dự án có tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống, Chủ tịch UBND các xã, phường nơi có dự án trực tiếp theo dõi, đôn đốc và xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tập trung vào mặt bằng, nguồn gốc đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các điều kiện triển khai thực tế.

Nguyên tắc được tỉnh quán triệt là vướng mắc thuộc thẩm quyền cơ quan nào thì cơ quan đó phải xử lý dứt điểm, không chuyển vòng sang cơ quan khác. Các cơ quan được lấy ý kiến phải trả lời trong thời hạn một ngày làm việc; quá thời hạn mà không có ý kiến thì được xem là thống nhất với nội dung lấy ý kiến và phải chịu trách nhiệm về phần nội dung được xem là thống nhất.

* Theo dõi hằng tuần, hướng đến tạo năng lực sản xuất mới

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Tài chính được giao rà soát, cập nhật đầy đủ danh mục dự án ngoài ngân sách, xác định rõ tình trạng pháp lý, tiến độ, thời điểm dự kiến khởi công, hoàn thành và cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm; đồng thời, cơ quan này tổ chức hai nhóm công tác: nhóm tháo gỡ thủ tục ban đầu, hoàn thiện điều kiện khởi công đối với các dự án chưa triển khai và nhóm đôn đốc tiến độ, khối lượng đối với các dự án đang thực hiện.

Cùng với đó, Sở Công Thương rà soát các dự án năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo thuộc Quy hoạch điện VIII và kế hoạch thực hiện quy hoạch; làm rõ tình trạng lựa chọn nhà đầu tư, đấu nối, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục xây dựng. Những dự án đã có trong quy hoạch, kế hoạch nhưng chậm triển khai phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung giải quyết các vấn đề về đất đai, lâm nghiệp, môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất và các dự án nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi. Sở Xây dựng xử lý các thủ tục thuộc lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp, đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng và xúc tiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Cùng với tháo gỡ vướng mắc, Sở Tài chính phối hợp với Thống kê tỉnh và các cơ quan liên quan lượng hóa khối lượng thực hiện, năng lực sản xuất tăng thêm và mức đóng góp dự kiến của từng dự án vào tăng trưởng quý IV và cả năm 2026. Các dự án có khả năng hình thành năng lực sản xuất mới cũng được cập nhật để phục vụ xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Theo cơ chế giám sát, các xã, phường và cơ quan liên quan phải cập nhật tiến độ, khối lượng thực hiện, kết quả xử lý vướng mắc trước 17 giờ thứ Tư hàng tuần. Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trước 14 giờ thứ Năm.

Báo cáo phải làm rõ dự án đã khởi công, dự án tạo thêm khối lượng, dự án có chuyển biến, dự án còn chậm tiến độ, điểm nghẽn chưa được xử lý, cơ quan và cá nhân chịu trách nhiệm cùng thời hạn hoàn thành. Những vấn đề cấp bách hoặc vượt thẩm quyền phải được báo cáo ngay, không chờ đến kỳ báo cáo.

Đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tỉnh yêu cầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm đưa dự án vào hoạt động theo cam kết. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục có thể được phản ánh qua Cổng Giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai để được tiếp nhận, theo dõi và phối hợp giải quyết.

Với 52 dự án chưa khởi công; trong đó, 31 dự án đã quá thời điểm theo kế hoạch, yêu cầu đặt ra đối với Gia Lai không chỉ là tháo gỡ từng thủ tục riêng lẻ mà còn phải chuyển những cam kết đầu tư thành công trình, khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất thực tế.

Hiệu quả triển khai sẽ phụ thuộc vào khả năng xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, sự phối hợp giữa các cơ quan và trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cá nhân, qua đó, khơi thông nguồn lực đầu tư và tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.